Babska z kwalifikacją na Igrzyska Paraolimpijskie w Paryżu

Zawodniczka sekcji strzeleckiej Legii Warszawa, Emilia Babska zdobywając srebrny medal w finale konkurencji R2 (karabin pneumatyczny 10m stojąc kobiet) na zawodach Pucharu Świata w Chateauroux, wywalczyła kwalifikację na Igrzyska Paraolimpijskie w Paryżu (2024). To pierwsza polska kwalifikacja do Igrzysk Paraolimpijskich, wywalczona dokładnie 813 dni przed planowanym startem IO. W konkurencji R2 zwyciężyła Avani Lekhara z Indii, brąz zdobyła Szwedka, Anna Normann. Emilia Babska startować będzie w Chateauroux jeszcze w innych konkurencjach, podobnie jak inny legionista, Marek Dobrowolski.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pan Jerzy - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie pisze się Babska a kobiety odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 3 godziny temu, *.4.114 Super, gratulacje !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.