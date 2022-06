Legia zdominowała mistrzostwa Warszawy w gimnastyce

Zawodnicy sekcji gimnastyki sportowej Legii zdominowali mistrzostwa Warszawy młodzików, w których wywalczyli mnóstwo medali. W wieloboju zwyciężył Michał Flis , drugi był Piotr Michalski , a trzeci Ricardo Mosquera-Kazana . Poniżej wyniki naszych zawodników we wszystkich konkurencjach. Wyniki legionistów na mistrzostwach Warszawy: Wielobój: 1. Michał Flis, 2. Piotr Michalski, 3. Ricardo Mosquera-Kazana, 4. Michał Bacia, 5. Ignacy Bałaga, 6. Nataniel Kowal, 7. Jakub Ogonowski, 8. Vladimir Makhinov Finały Ćwiczeń Wolnych: 1. Michał Flis, 2. Adrian Urbanek, 3. Ricardo Mosquera-Kazana Finały Ćwiczeń na Grzybku: 1. Ignacy Bałaga, 2. Michał Bacia, 3. Vladimir Makhinov Finały Ćwiczeń na Kółkach: 1. Jakub Ogonowski, 2. Vladimir Makhinov, 3. Nataniel Kowal Finały Skok: 1. Piotr Michalski, 2. Adrian Urbanek, 3. Ignacy Bałaga Finały Ćwiczenia na Poręczach: 1. Nataniel Kowal, 2. Ricardo Mosquera-Kazana, 3. Jakub Ogonowski Finały Ćwiczeń na Drążku: 1. Michał Flis, 2. Piotr Michalski, 3. Michał Bacia

FC_ŻYRARDÓW - 2 godziny temu, *.4.114 Swoją drogą to naprawdę wstyd żeby miasto albo klub dopuściły do takiego stanu obiektu. odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 3 godziny temu, *.4.114 Super że LEGIA ma tyle sekcji ale niestety widać, że wiele niedofinansowanych. odpowiedz

