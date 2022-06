To co, bawimy się? #KINGsPARTY | Legia Warszawa - @CelticFC | 20.07.2022 pic.twitter.com/9FtJGKbXVW

Ka - 10 minut temu, *.centertel.pl 15 lat temu to byłby mecz, ale teraz, kiedy na Celtiku lewactwo się rozwinęło, i dodatkowo przy zielonym stoliku dostali Champions League, to nie będzie miło na trybunach :( odpowiedz

Rozczochrany mop to juch - 36 minut temu, *.191.251 Bejać cfeltik, lepszy żydzew odpowiedz

Dossa Jr - 38 minut temu, *.chello.pl Serce pęka, że tylko towarzyski. Że to akurat Cweltic. Ale chyba pójdę, bo należy sie najlepszemu PL bramkarzowi po '89. odpowiedz

krislegia - 38 minut temu, *.matrixinternet.pl Cały Darek .



Ktoś mu się wysrał pod dzwiami to Darek podaje papier.



Sprzedal za grosze Jurę tym Cewltikom po takich numerach z LM,.\



Mam nadzieje ze Janusze ostro pocisną Celtic bo mnie na tym meczu nie bedzie .

Honor nie pozwala

ave'

odpowiedz

KrystekLegia - 54 minuty temu, *.chello.pl Nie mydlić oczy do 20stego lipca dużo czasu teraz czas zająć się transferami. Save the Transfers for Legia..! odpowiedz

krislegia - 55 minut temu, *.matrixinternet.pl i po co Kim On Był ??



Bo na pewno nie legendą /

odpowiedz

Legia!! - 41 minut temu, *.play-internet.pl @krislegia: był piłkarzem i kibicem jeździł na ŕożne mecze z Naszymi Braćmi należy mu się! odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Nie będzie mnie bo będę w tym czasie na Dominikanie. odpowiedz

Vuko - 1 godzinę temu, *.16.195 @Pawełek: trzeba mieć coś z główką, zeby o tej porze roku lecieć na dominikane, ale coż wakacje odpowiedz

do Redakcji - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdzie w tej grafice doszukaliście się informacji, że ma to być mecz i to w dodatku pożegnalny Boruca? odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl No i spoko,Boruca można kochać albo nienawidzić ale pożegnanie z prawdziwego zdarzenia mu się należy jak psu buda. odpowiedz

krislegia - 46 minut temu, *.matrixinternet.pl @WdW: a zawodnikom takim jak np:

A.Malarz

M.Radowić

czy I .Astiz to się nie należało ? odpowiedz

Filipek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W sobotę wszyscy na konwiktorskią Legionovia gra o awans odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 2 godziny temu, *.4.114 Dla mnie najważniejsze że pożegnalny. Z kimkolwiek i zakończenie tej opery mydlanej. odpowiedz

Obi - 3 godziny temu, *.aster.pl Celtic? No nie. Totalny brak szacunku dla nich. odpowiedz

france - 3 godziny temu, *.orange.pl W tym klubie oprócz ludzi, którzy są od nas z trybun i kilku wyjątków, pracują już chyba sami idioci... Celtic? Na mecz pożegnalny Boruca, który do tego Celticu ma szacunek i sentyment?! A z Żylety na pewno leciałyby pociski na Szkotów.. Ja rozumiem, że ci Szkoci by pewnie w znacznym stopniu zapełnili sektor gości na takim meczu bo Artur zbudował sobie u nich szacunek i parę groszy do kasy by wpadło, ale no ku**wa szanujmy się.

MIODUSKI WON !!! WON JAKNAJDALEJ OD LEGII SZKODNIKU ! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @france: XDDD odpowiedz

Serio - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @france: a czemu miałyby lecie ku...na meczu sparingowym ? Bo nasz pion dał dupy i wystawił Beresia a oni z tego skorzystali ?tak samo zrobiłaby Legia i każdy normalny klub odpowiedz

dzl - 2 godziny temu, *.mm.pl @Serio: popieram to pożegnalny mecz a france teksty z tym Miodskim itd to już oklepane odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @france:

Mam zupełnie inne zdanie na temat Twojego 1 zwrotu....np. idę o zakład ze kibole żadnego klubu w Polsce niedopuscili by do tego by takie mecze jak z Ajaxem czy Realem w LM odbyły się przy pustych trybunach.... odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.19.184 @france: A co był wtedy winien Celtic, to raczej ludzie z naszego klubu spaprali sprawę. Jakieś dziwne wnioski wysnuwasz. Co mieli zrobić, ponieść winy za nieudolność naszego klubu ? odpowiedz

