Kibicowskie nowości w sklepie Żyleta

Sobota, 11 czerwca 2022 r. 13:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sklepie Żyleta pojawiły się kibicowskie nowości, w tym trzy nowe wzory legijnych koszulek. W sprzedaży są koszulki "Charakterne chłopaki" (czarna), "CWKS" z czaszką (biała) i "Warsaw Warriors" (khaki) - wszystkie w cenie 70 złotych. Ponadto do sprzedaży trafił kubek (30 zł) z motywem "CWKS" z czaszką, który znajduje się również na białej koszulce.



W Żylecie kupić można także nowe legijne magnesy (10 zł) - z oprawą "Never forgive, never forget" oraz motywami z koszulek "Charakterne chłopaki", "Warsaw Football without hooligans is nothing" i "Gdybym jeszcze raz miał urodzić się...". Dostępna jest także nowa, szara czapka z daszkiem (45 zł).



Kupując w sklepie Żyleta wspierasz ruch kibicowski na Legii.