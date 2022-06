Jakub Okusami nowym zawodnikiem rezerw Legii

Nowym zawodnikiem trzecioligowych rezerw Legii Warszawa został 18-letni Jakub Okusami , który ma na swoim koncie występy w młodzieżowej reprezentacji Polski. Zawodnik z rocznika 2004 występuje na środku obrony i jest lewonożny. W ostatnim sezonie występował w drużynie Polonii Warszawa w Centralnej Lidze Juniorów do lat 18. Okusami podpisał z Legią trzyletni kontrakt.

krislegia - 56 minut temu, *.matrixinternet.pl o ja cie pie....



M City patrzy z zazdrością jak Nas klub rośnie w siłe



pewnie 1 sezon w 3 lidze potem wypad do Górnika lub płocka odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wreszcie we właściwym klubie to teraz pnij się w górę. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 1 godzinę temu, *.246.2 Widać ze jest bardzo zadowolony po zdj :D odpowiedz

