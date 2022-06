Młodzież: mecze weekendowe

Piątek, 10 czerwca 2022 r. 22:56 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zmagania weekendowe rozpoczęli już w piątek juniorzy młodsi, którzy w Ekstralidze U16 pokonali 8-0 Znicz Pruszków i na kolejkę przed końcem są bardzo bliscy końcowego triumfu w lidze. Zespół U14 rozpoczął rywalizację w "Vogido U14 Tournament" w Enschede. Legioniści po zaciętym pojedynku ulegli 0-2 HJK Helsinki. Przed nimi jeszcze mecze z FC Basel, Sportingiem Lizbona, PSV Eindhoven i FC Nordsjaelland.



W drugiej grupie rywalizują natomiast: IF Brommapojkarna, Lille OSC, Liverpool, Ajax Amsterdam, RKSV Vogido Enschede i Broendby Kopenhaga.



Ekstraliga U16: Znicz Pruszków 06 0-8 (0-3) Legia U16

Gole:

0-1 14 min. Oskar Melich (as. Jakub Kowalski)

0-2 32 min. Oliwier Olewiński (rzut wolny)

0-3 45 min. Mateusz Sitek (as. Cyprian Pchełka)

0-4 55 min. Karol Kosiorek (głową, as.Maciej Saletra z rzutu rożnego)

0-5 60 min. Mateusz Sitek (as. Oskar Melich)

0-6 62 min. Oskar Melich (as. Jakub Grzejszczak)

0-7 75 min. Przemysław Mizera (as. Igor Skrobała)

0-8 79 min. Oskar Melich b.a. (po akcji Grzejszczaka)



Strzały (celne): Znicz 5 (2) - Legia 25 (14)



Legia: Wojciech Banasik (46' Hubert Nowak) - Oliwier Olewiński (63' Igor Skrobała), Bartosz Dembek, Karol Kosiorek, Jakub Grzejszczak Ż - Oskar Melich, Roman Zhuk, Jakub Żewłakow (46' Maciej Saletra) - Jakub Kowalski, Cyprian Pchełka (46' Antoni Majchrowski), Mateusz Sitek (63' Przemysław Mizera)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Zespół Znicza 2006 to od lat solidna firma, jednak gospodarze straciwszy szybko bramkę utracilitakże jakby część motywacji do gry. Legioniści, których skład wzmocnili 3 gracze z kadry zespołu U17 (ci, którzy rozegrali tam, głównie z uwagi na urazy, mniej minut w tej rundzie), grali z dużą fantazją, często podejmując ryzyko i próbując pojedynków. Wiele ze zdobytych goli musiało się podobać zgromadzonej publiczności. Legii pozostał do rozegrania jeden mecz i ma 8 pkt. przewagi nad Escolą Varsovia, która ma ich do rozegrania jeszcze 3.