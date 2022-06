Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Piątek, 10 czerwca 2022 r. 22:56 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zmagania weekendowe rozpoczęli już w piątek juniorzy młodsi, którzy w Ekstralidze U16 pokonali 8-0 Znicz Pruszków i na kolejkę przed końcem są bardzo bliscy końcowego triumfu w lidze. Legia U15 przegrała 1-2 z Lechem Poznań w półfinale MP U15. Zespół U14 rozpoczął rywalizację w "Vogido U14 Tournament" w Enschede. Legioniści po zaciętym pojedynku ulegli 0-2 HJK Helsinki, potem jednak po remisie z PSV Eindhoven i wygranych z FC Nordsjaelland, FC Basel i Sportingiem Lizbona wygrali grupę i w niedzielę zagrają o czołowe miejsca. Młodzieżowcy z UWKS Legii po wygranej 4-1 z Marymontem awansowali do A klasy z 1. miejsca.



Awans do wyższej ligi wywalczyli gracze LSS z rocznika 2010, swoje mecze rozegrały także najmłodsze roczniki LSS.



Ekstraliga U16: Znicz Pruszków 06 0-8 (0-3) Legia U16

Gole:

0-1 14 min. Oskar Melich (as. Jakub Kowalski)

0-2 32 min. Oliwier Olewiński (rzut wolny)

0-3 45 min. Mateusz Sitek (as. Cyprian Pchełka)

0-4 55 min. Karol Kosiorek (głową, as.Maciej Saletra z rzutu rożnego)

0-5 60 min. Mateusz Sitek (as. Oskar Melich)

0-6 62 min. Oskar Melich (as. Jakub Grzejszczak)

0-7 75 min. Przemysław Mizera (as. Igor Skrobała)

0-8 79 min. Oskar Melich b.a. (po akcji Grzejszczaka)



Strzały (celne): Znicz 5 (2) - Legia 25 (14)



Legia: Wojciech Banasik (46' Hubert Nowak) - Oliwier Olewiński (63' Igor Skrobała), Bartosz Dembek, Karol Kosiorek, Jakub Grzejszczak Ż - Oskar Melich, Roman Zhuk, Jakub Żewłakow (46' Maciej Saletra) - Jakub Kowalski, Cyprian Pchełka (46' Antoni Majchrowski), Mateusz Sitek (63' Przemysław Mizera)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Zespół Znicza 2006 to od lat solidna firma, jednak gospodarze straciwszy szybko bramkę utracilitakże jakby część motywacji do gry. Legioniści, których skład wzmocnili 3 gracze z kadry zespołu U17 (ci, którzy rozegrali tam, głównie z uwagi na urazy, mniej minut w tej rundzie), grali z dużą fantazją, często podejmując ryzyko i próbując pojedynków. Wiele ze zdobytych goli musiało się podobać zgromadzonej publiczności. Legii pozostał do rozegrania jeden mecz i ma 8 pkt. przewagi nad Escolą Varsovia, która ma ich do rozegrania jeszcze 3.



Półfinał CLJ U15, mecz I: Lech Poznań '07 2-1 (1-0) Legia U15

Gole:

1-0 38 min. Bartosz Zaranek

1-1 55 min. Jakub Adkonis b.a.

2-1 80 min. Igor Draszczyk



Legia: Michał Bobier - Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Kacper Potulski, Radosław Czerwiec (55' Maksymilian Michałowski) - Jan Leszczyński, Aleksander Iwańczyk, Jakub Adkonis - Alex Cetnar (80' Pascal Mozie [08]), Igor busz, Max Pawłowski (50' Stanisław Gieroba). Rezerwa: Konrad Kassyanowicz, Szymon Chojecki, Dawid Foks, Jakub Błażejczyk

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Turniej "Vogido U14 Food&Soccer Festival" (rocznik 2008 i mł.)



- Mecze grupowe Legii U14:



Legia 0-2 HJK Helsinki



Legia 1-1 PSV Eindhoven

Gol dla Legii: Antoni Sobolewski (głową)



Legia 1-0 FC Nordsjaelland

Gol:

1-0 gracz testowany



Legia 3-0 FC Basel

Gole:

1-0 gracz testowany

2-0 gol samobójczy

3-0 Daniel Wyrozumski



Legia 1-0 Sporting CP (Lizbona)

Gol:

1-0 Bartłomiej Leszczyński



Kadra Legii na turniej: MArcel Grzejda, Jan Bienduga, MAksymilian Dołowy, Antoni Sobolewski, Daniel Foks, Filip Nieckarz, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Bartłomiej Leszczyńsaki, Daniel Wyrozumski, Norbert Merchel [09], Piotr Bartnicki [09]

Trener: Jakub Renosik, Tomasz Kyycko, Mateusz Gut, Jan Rosiński



Po nieco pechowym początku w piątek (0-2 z HJK Helsinki mimo wielu doskonałych okazji), w sobotę legioniści z rocznika 2008 (i mł.) rozkręcili się na dobre w turnieju w Enschede. Po remisie 1:1 z PSV Eindhoven, gracze Legii U14 wygrali 1:0 z FC Nordsjælland, 3:0 z FC Basel i 1:0 z lizbońskim Sportingiem CP, zapewniając sobie z 10 punktami awans do czołowej "6" turnieju. Wyniki pozostałych spotkań w stojącej na bardzo wysokim, wyrównanym poziomie grupie spowodowały, że Legia U14 wygrała rywalizację w fazie grupowej Vogido U14 Food&Soccer Festival w Enschede i w grupie półfinałowej zagra w niedzielę z Lille OSC i Brøndby IF.



W drugiej grupie rywalizowały natomiast: IF Brommapojkarna, Lille OSC, Liverpool, Ajax Amsterdam, RKSV Vogido Enschede i Broendby Kopenhaga. Tu górą z rywalizacji wyszła drużyna ze Szwecji, przed Lille i Broendby.



KS Ursynów 2010 - Legia LSS U12



Strzały [10-60']: KS Ursynów 9 (6) - LSS 33 (22)



Legia Soccer Schools: Jakub Kuśmierz - Piotr Roguski, Wiktor Pietraszko, Bartosz Ostrowski, Jan Bąkowski, Julian Grzelak, Tymon Prorok, Nikodem Sikorski, Nikodem Kęsicki, Aleksander Nieckarz, Jakub Pływaczewski

Trener: Jakub Słota





Liga: Legia LSS U10 - UKS 141 Warszawa 2012



Strzały I połowa: LSS 5 (2) - UKS 141 18 (13)



Legia LSS U8 - UKS 141 WArszawa U9 2013



Legia: Kacper Saczewski, Feliks Chaciński, Oskar Wojciechowski, Leon Bilski, Charyton Sokal, Artem Iovenko

Trener: Łukasz Wawer



Legia LSS U8 - RKS Okęcie 2014



Legia LSS: Artem Choroszczuk, Sebastian Borowski, Brunon Antol, Maciej Wierzbicki, Aleksander Majewski, Mikołaj Staniak, Rafał Szykowny, Kacper Rainka



Legia LSS U8 - Sokół Serock 2014



Legioniści zmierzyli się z rówieśnikami z Sokoła Serock. Obie drużyny stoczyły zaciętą i wyrównaną walkę, a po meczu uwiecznili swoją sportową rywalizację na wspólnym zdjęciu, na tle stadionu Legii.



B klasa: RKS Marymont Warszawa 1-4 (0-2) UWKS Legia 02-4

Gole:

0-1 24 min. Ilia Marchenko

0-2 40 min. Kacper Cetlin (as. Antoni Sidor)

1-2 48 min. Tomasz Legut

1-3 56 min. Antoni Sidor (as. Karol Sulkowski)

1-4 83 min. Maksymilian Niedźwiecki (as. Kacper Cetlin)



Strzały (celne): Marymont 5 (3) - CWKS 22 (12)



CWKS Legia: Jakub Żołędowski - Filp Grygorczuk, Bartosz Gibała, Marcin Staszyc. Kacper Romanowski - Konrad Kisiel (46' Karol Sulkowski), Karol Gozdalik, Antoni Sidor [04](73' Sławomir Tymczyszyn), Kacper Cetlin, Mirosław Tymczyszyn (70' MAksymilian Niedźwiecki) - Ilia Marchenko (46' Mikołaj Wiśniewski)

Trener: Łukasz Winek