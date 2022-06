Strebinger odchodzi z Legii

Richard Strebinger za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Legią Warszawa. Klub podziękował zawodnikowi za grę przy Łazienkowskiej i profesjonalną postawę oraz życzy powodzenia w dalszej karierze. 29-letni austriacki bramkarz trafił na Łazienkowską zimą by zabezpieczyć pozycję bramkarza. Wystąpił w sześciu meczach rundy wiosennej, dzięki czemu jego kontrakt mógł być automatycznie przedłużony. Zgodnie z zapowiedziami dyrektora sportowego pierwszym bramkarzem w nowym sezonie będzie jeden z dwójki młodzieżowców Cezary Miszta lub Kacper Tobiasz , który wrócił z wypożyczenia do Stomilu Olsztyn i lada dzień przedłuży kontrakt ze stołecznym klubem.

Polski Lwów - 49 minut temu, *.play-internet.pl Paradoksalnie to tylko dobrze świadczy o tym gościu.

Dowiedział się, że w bramce będzie młodzieżowiec (bo w polu takiego nie mamy) i mając swoje ambicje stwierdził, że zawija żagiel z klubu.

Jakkolwiek by nie grał to pokazał, że ma swoje zdanie i nie będzie grzał ławy przez chory przepis ekstraklasy. odpowiedz

dzl - 57 minut temu, *.mm.pl porażka



odpowiedz

Mr T - 1 godzinę temu, *.mm.pl Tobiasz musisz! odpowiedz

WSL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Tak zdecydowal wiec dowidzenia i powodzenia !!! odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zaden Miszta tylko Tobiasz !!!! odpowiedz

PawLo - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jak coś to Tobiasz Tylko nie ręcznik Miszta !!! odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Całkowicie bezsensowny kontrakt, skoro miał i tak grać Miszta w nowym sezonie. Najśmieszniejsze jest to, że prawdopodobnie Miszta i Tobiasz jeszcze swoje błędy popełnią i zimą na gwałt będziemy ściągać nowego ogóra z ławki jakiegoś eurośredniaka. odpowiedz

SzB - 2 godziny temu, *.netfala.pl Super wiadomość! Pobierał chyba niemałą pensje, a z tego, co można wyczytać, to raczej Runjaić nie brał go za bardzo pod uwagę. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zostajemy z dwoma młodymi bramkarzami, z żadnym starszym - doświadczonym... ciekawe. A przecież wiadomo,że każdy "młody,to jeszcze musi 'swoje' puścić "... odpowiedz

(L)ebiega - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @SEBO(L) :przed sezonem 2005/2006 zostalismy z nastolatkiem Fabiańskim jako pierwszym bramkarzem i dał rade. Tobiasz tez da rade! odpowiedz

Pnd - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Przecież to był taki ogór, że szok odpowiedz

Pantera - 2 godziny temu, *.ostnet.pl A on w ogóle przyszedł odpowiedz

Niestety - 3 godziny temu, *.186.149 Niestety ale to jest cyrk a nie klub ... tzn w obecnych czasach to klub mem odpowiedz

Legia - 79 - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Niestety: Witam, dokładnie MASZ RACJĘ ! Tak zarządza LEGIĄ OSZUST mioduski !!! Obiecywał LEGIA będzie w 50 !!! najlepszych klubów w Europie !!! Teraz nagle stał się MIŁOŚNIKIEM TENISA !!! I CHCIAŁ KORTY LEGII NA WYŁĄCZNOŚĆ !!! odpowiedz

tomtom1916 - 3 godziny temu, *.plus.pl Żegnaj legendo... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Masakra i zostajemy z ręcznikiem Miszta dramat.... odpowiedz

1234 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Trener Bramkarzy: Kim ty jesteś żeby wyzywać naszego młodego chłopaka, który całym sercem jest za Legią... Pewnie z chodzeniem na mecze nie masz wiele wspólnego więc informuje cię, że Czarek na naszych trybunach ma duży szacunek i było to widać po ostatnim meczu. odpowiedz

Www - 2 godziny temu, *.proip.pl @1234: hahahahhahahah pompa z niego zawsze na trybunie. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @1234: Twoja argumentacja jest do dupy.Miszta jest słaby i to,że jest "ulubieńcem ludzi z trybun" nie powinno mieć żadnego znaczenia,co do oceny jego umiejętności. odpowiedz

Zgredzik - 2 godziny temu, *.centertel.pl @1234: też całym sercem jestem za Legią, Fabiański w jego wieku ważną postacią i miał debiut w kadrze. odpowiedz

4321 - 2 godziny temu, *.ap-media.pl @1234:



ja też całym sercem za Legią, to dzwonie do trenera żeby mnie powołał odpowiedz

praga - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Trener Bramkarzy: Miszta i Tobiasz nie maja rownych w naszej ekstraklasie nawet Boruc przynich to slabiak i to sa slowa A.Boruca ze maja ogromny talent nawet wiekszy niz on bynajmniej tak mowil o C.Miszcie a z obserwacji wynosze ze Tobiasz nie odstaje od Miszty problemem jest obrona Legia mogla by zakontraktowac K.Glika zamiast w 3 lidze wloskiej gral by u nas odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @FOREVER LEGIA : Odszczekacie te słowa w przyszłym sezonie specjaliści internetowi. odpowiedz

