Kadra Legii na początek przygotowań do sezonu

W niedzielę rozpoczynają się przygotowania Legii do nowego sezonu. Najpierw odbędą testy wytrzymałościowe w Legia Training Center, a w poniedziałek zaplanowano pierwsze treningi. Na początku Kosta Runjaić będzie miał do dyspozycji 25 zawodników, 8 dołączy po meczach reprezentacji. Piłkarze, którzy są powołani na mecze reprezentacji, dołączą do zespołu w późniejszych terminach (oznaczeni literą "r" na poniższej liście). Bramkarze: Cezary Miszta (r - dołączy 22 czerwca), Kacper Tobiasz (r - dołączy 22 czerwca), Mateusz Kochalski, Maciej Kikolski, Gabriel Kobylak Obrońcy: Mateusz Grudziński, Nikodem Niski, Mattias Johansson, Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska (r - dołączy 1 lipca), Joel Abu Hanna, Lindsay Rose (r - dołączy 17/18 czerwca), Filip Mladenović (r - dołączy 27 czerwca), Maik Nawrocki, Yuri Ribeiro, Ramil Mustafajew Pomocnicy: Kacper Skibicki, Ihor Charatin, Bartłomiej Ciepiela, Patryk Sokołowski, Bartosz Slisz, Bartosz Kapustka, Josue, Patryk Pierzak, Jakub Kisiel, Jurgen Celhaka (r - dołączy 22 czerwca), Igor Strzałek, Jasur Yaxshiboyev, Ernest Muci (r - dołączy 22 czerwca), Lirim Kastrati Napastnicy: Rafael Lopes, Maciej Rosołek, Blaž Kramer (r - dołączy 22 czerwca)

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jrzk - 7 minut temu, *.tpnet.pl Na 10-te miejsce jak znalazł odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Na ta chwile nie napawa optymizmem ale moze jeszcze sie zmieni w okienku tranferowym zobaczymy !! odpowiedz

MichauBiaukow - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl A Wojciech Muzyk? Według transfermarktu cały czas ma kontrakt, a dziwna cisza odnośnie tego chłopaka. Może ktoś z redakcji dopyta, zrobi wywiad itd.? Pamiętam, że fajnie bronił jak Vuko mu dał szanse na koniec sezonu dwa lata temu odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wydrukować ten skład, przybić do ściany,i dzwonić po M.Gessler... odpowiedz

Chłop w szoku - 1 godzinę temu, *.plus.pl @SEBO(L): popieram. Masakra co za porażka odpowiedz

praga - 2 godziny temu, *.centertel.pl kur.. czy ktos pogoni ta skibicka nieudolnosc 12 meczy w poprzednim sezonie to jego zasluga slepy jest ten zarzad !!!!! obejrzyjcie kazdy mecz !!!

Pilkarze Legii przejmuja pilke przechodza do ataku skibicki traci i kontra tracimy bramke i tak w kazdym meczu ile czasu osoby rzadzace beda slepe tepe i nie widzace tego co psuje plynnosc ten pajac sie cieszy jak trafi w bramke i bramkarz zlapie ten pajac nawet w 4 lidze se nie radzi wypier... z tym beztaleciem odpowiedz

SzB - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @praga:

Ostatnią szansą dla niego wydaje się być wypożyczenie i próba zbudowania się gdzieś gdzie presja jest mniejsza, choć i tak raczej mała na to szansa. Człowiek ewidentnie odstaje umiejętnościami od reszty. odpowiedz

Pantera - 2 godziny temu, *.ostnet.pl Bramkarz 1 Napastnik 0 Kramer? odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.. Ogólnie słaba ta kadra odpowiedz

Legionistaaa - 2 godziny temu, *.orange.pl @Cyniek: najsłabsza od wielu lat odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.204.76 No to ofensywa jak nic. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.