Legia zaprezentowała sztab pierwszego zespołu

dezet - 16 minut temu, *.waw.pl temu małeckiemu coś źle z oczu patrzy odpowiedz

chrisSiekierki - 47 minut temu, *.vectranet.pl Sztab jest... szkoda że jeszcze drużyny nie ma . odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dlaczego Mucha ciągle przychodzi i odchodzi? To nie jest człowiek związany z Vukoviciem, jak Radunović. Albo się go chce, albo nie, a nie takie cyrki. A w jego miejsce Malarz... Po co to? Zagwarantować miejsce w składzie zawodnikowi z przeszłością w Legii kosztem innego takiego gracza? Mucha dał więcej Legii niż Malarz, nie jest gorszym Legionistą i wypadałoby mu okazać nieco szacunku. odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 23 etaty obsadzone! odpowiedz

Zygfryd de L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A co z Izą Kruk? Wróci po porodzie? odpowiedz

Leniek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czyli Iza Kruk nie będzie już rzeczniczka? odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.. Konfident znowu w sztabie szok odpowiedz

Peper - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Malecki.... odpowiedz

