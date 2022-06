Rugbiści Legii kończą sezon 2021/22 meczem o 3. miejsce

W najbliższą sobotę rugbiści Legii Warszawa zakończą sezon 2021/22 na zapleczu ekstraklasy. Legioniści w meczu o trzecie miejsce zmierzą się z Budowlanymi Łódź. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 na stadionie przy ulicy Obrońców Tobruku 11 na Bemowie. Wstęp wolny - przy wejściu można zakupić cegiełki na wsparcie naszej sekcji, do czego zachęcamy. W sezonie zasadniczym Legia przegrała w Łodzi z Budowlanymi 7-54 (ale mecz został zweryfikowany jako walkower na korzyść rywali). W meczu rewanżowym rozegranym niespełna dwa tygodnie temu na Bemowie, Legia zwyciężyła 19-17. Po sezonie zasadniczym Legia zajmowała trzecie miejsce, Budowlani - czwarte. Obie drużyny przegrały swoje spotkania w pierwszej rundzie play-off. Termin meczu: 18 czerwca 2022 roku, g. 17:00 Adres boiska: ul. Obrońców Tobruku 11 Bilety: Wstęp bezpłatny

