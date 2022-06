Ruszyły przygotowania

Pierwszy trening legionistów

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 r. 11:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek o godzinie 10:30 w Legia Training Center rozpoczął się pierwszy trening drużyny Legii po urlopach. W niedzielę cały zespół stawił się w LTC i zawodnicy przechodzili szczegółowe badania medyczne. Na start przygotowań nowy sztab szkoleniowy pod wodzą Kosty Ruinjaicia miał do dyspozyji na boisku 24 zawodników. Siedmiu graczy dołączy po zgrupowaniach kadr narodowych.



Fotoreportaż z treningu - 50 zdjęć Woytka



Po sezonie znacząco zmienił się sztab szkoleniowy. Z klubu odeszli nie tylko Aleksandar Vuković wraz z asystentami Aleksandarem Radunoviciem, Janem Muchą i Piotrem Zarębą, ale także trzech fizjoterapeutów - Michał Trzaskoma, Przemysław Wielebski i Sebastian Karst.



Trenerem bramkarzy pozostaje oczywiście Krzysztof Dowhań, a będzie go wspierał Arkadiusz Malarz. Nowe osoby w sztabie szkoleniowym to: Aleksandar Rogić (szef działu rozwoju drużyny i asystent trenera), Przemysław Małecki (asystent, pracował z drużyną za kadencji Czesława Michniewicza), Stergios Fotopoulos (trener przygotowania fizycznego), Dawid Goliński (trener przygotowania fizycznego), Szymon Kałuża (fizjoterapeuta), Kacper Balcerzak (fizjoterapeuta).





fot. Woytek / Legionisci.com



Na pierwszych zajęciach na murawie obecni byli:



Bramkarze: Mateusz Kochalski, Maciej Kikolski, Gabriel Kobylak, Kacper Tobiasz

Obrońcy: Mateusz Grudziński, Nikodem Niski, Artur Jędrzejczyk, Joel Abu Hanna, Yuri Ribeiro, Ramil Mustafajew

Pomocnicy: Kacper Skibicki, Ihor Charatin, Bartłomiej Ciepiela, Patryk Sokołowski, Bartosz Slisz, Bartosz Kapustka, Josue, Patryk Pierzak, Jakub Kisiel, Igor Strzałek, Jasur Yaxshiboyev, Lirim Kastrati

Napastnicy: Rafael Lopes, Maciej Rosołek



Na boisko nie wyszli Mattias Johansson i Maik Nawrocki - obaj przechodzili infekcje. Nie mają mają problemów z wcześniejszymi urazami, brali udział w pierwszej części zajęć na siłowni.



Na zgrupowaniach reprezentacji przebywają:

Lindsay Rose (dołączy 17/18 czerwca)

Cezary Miszta (dołączy 22 czerwca)

Ernest Muci (dołączy 22 czerwca)

Jurgen Celhaka (dołączy 22 czerwca)

Blaž Kramer (dołączy 22 czerwca)

Filip Mladenović (dołączy 27 czerwca)

Mateusz Wieteska (dołączy 1 lipca)





Z Legii odeszli: Artur Boruc (zakończenie kariery), Richard Strebinger (rozwiązanie umowy), Tomas Pekahrt (koniec kontraktu), Szymon Włodarczyk (koniec kontraktu), Mateusz Hołownia (koniec kontraktu), Paweł Wszołek (koniec wypożyczenia), Benjamin Verbić (koniec wypożyczenia).

Wolną rękę w poszukiwaniu klubu, ale ważne kontrakty, mają Lirim Kastrati i Ihor Charatin.



SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZYGOTOWAŃ LEGII

poniedziałek, 13 czerwca (poniedziałek)

10:30 - trening otwarty

17:00 - trening otwarty



wtorek, 14 czerwca

10:30 - trening w siłowni

17:00 - trening otwarty



środa, 15 czerwca

10:30 - trening w siłowni

17:00 - trening otwarty



czwartek, 16 czerwca

10:30 - trening otwarty

17:00 - trening otwarty



piątek, 17 czerwca

10:30 - trening w siłowni

17:00 - trening otwarty



sobota, 18 czerwca

10:30 - trening otwarty

17:00 - trening w siłowni



niedziela, 19 czerwca

17:00 - sparing: Legia Warszawa - Chojniczanka Chojnice



poniedziałek, 20 czerwca

10:30 - trening otwarty

17:00 - trening w siłowni



wtorek, 21 czerwca - dzień wolny



środa, 22 czerwca

wylot na zgrupowanie w Fieberbrunn (Austria)



piątek, 24 czerwca

17:00 - sparing: Legia Warszawa - Sepsi Sfântu Gheorghe (St. Ulrich am Pillersee)



wtorek, 28 czerwca

18:00 - sparing: Red Bull Salzburg - Legia Warszawa (Bramberg Am Wildkogel)



czwartek, 30 czerwca

powrót do Warszawy



piątek, 1 lipca

sparing



Dalsze przygotowania odbędą się w LTC.