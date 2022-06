Josue piłkarzem sezonu 2021/22!

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Brzeg opolski - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie dziwota... Pan piłkarz i tyle w temacie zrobił swoje odpowiedz

Joel Abu Hanna KING - 2 godziny temu, *.151.222 Prosze o ponowne przeliczenie głosów, oddałem na JOELA Abu HANNĘ na 7 urządzeń i cała rodzine około 270 głosów, a zakładam że nie byłem jedyny. A w wynikach tylko 113 głosów coś tu nie gra odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jak dla mnie to nikt nie zasłużył na to wyróżnienie, więc nie głosowałem. A tego co tu jest w ogóle nie łapię. Josue to miał jedną fajną rundę, boruc na drugim, nie bardzo wiem za co, a co do reszty szkoda strzępić ryja. Tym bardziej, że np. nasz lekkoatleta wyprzedził Juranovicia. Masakra jakaś. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 3 godziny temu, *.aster.pl 1 . Zasłużenie

Kolejne miejsca to jakieś nieporozumienie odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Skibicki 185 głosów a Kastrati 148 głosów.

Jak by wszyscy grali jak wspomniana dwójka to za 3 lata byśmy byli w 4 lidze.

Vuko pokazał na wiosnę do czego się nadają.Przejechać się autokarem na wyjazd to szczyt ich formy. odpowiedz

344 - 3 godziny temu, *.ap-media.pl @Darek : te głosy to śmieszki pewnie odpowiedz

Hg - 3 godziny temu, *.ap-media.pl To było głosowanie na największy brzuch czy co tam robi Boruc na 2. miejscu? Nic do gościa nie mam, ale po tym co odwalił z Wartą i generalnie w przebiegu całego sezonu nie zasługiwał nawet na pierwszą 10 odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wieteska wyzej od Luguinhasa to cos jest nie tak w tym glosowaniu !!!! odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.ilabs.pl Legia To My !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.