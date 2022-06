Brąz Kumińskiej na MP U-23

Jedna sztangistka Legii Warszawa, zdobyła medal na mistrzostwach Polski do lat 23, które zakończyły się w Bydgoszczy. W kategorii wagowej do 49kg, brązowy medal w dwuboju wywalczyła 21-letnia Izabela Kumińska , która uzyskała 90 kg (40kg w rwaniu + 50kg w podrzucie). Srebro w tej kategorii zdobyła Natalia Bobrowska (Unia Hrubieszów) z 98kg, złoto Karolina Kropidłowska (Zawisza) - 121 kg. Siódme miejsce w kategorii -96kg zajął 22-letni Piotr Tatarkiewicz , który w dwuboju uzyskał 213 kg (91+122). W klasyfikacji klubowej Legia zajęła 26. miejsce.

