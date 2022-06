Koszykówka 3x3

Drugi zespół Legii z awansem do finałów MP

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 r. 09:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyny koszykarskiej Legii w koszykówce 3x3 brały udział w dwóch kolejnych turniejach kwalifikacyjnych do finałów mistrzostw Polski. Pierwszy zespół Legia Lotto 3x3 w niedzielę, w Poznaniu, zapewnił sobie udział w turnieju finałowym, który odbędzie się w Katowicach. Przypomnijmy, że wcześniej druga drużyna Legii zakwalifikowała się do finałów.



W sobotę legioniści rywalizowali w Toruniu. Pierwszy zespół Legii, w składzie Marcin Zarzeczny, Piotr Robak, Konrad Dawdo i Szymon Janczak, pokonał w fazie grupowej... Legię II (21-12), a następnie przegrał 14-18 z Team Poland U-23. W ćwierćfinale lepsi od legionistów okazali się Sky Tattoo Radom (10-16). Nasz drugi zespół, w składzie Daniel Dawdo, Maksymilian Motel, Jakub Sadowski i Cezary Karpik, w drugim meczu fazy grupowej przegrał z Team Poland U-23 16-21.



Nieznaczne zmiany w składach nastąpiły przed niedzielnym turniejem, gdzie wystartował tylko jeden zespół Legii - Konrad Dawdo, Daniel Dawdo, Piotr Robak i Marcin Zarzeczny. Legioniści w fazie grupowej odnieśli komplet zwycięstw, pokonując Jeżyckie Kuny ZBW (21-15) i Palę Tróję (21-14). W ćwierćfinale Legia pokonała Chicago Ból (21-8), w półfinale Quest Team (22-6), a w finale drużynę Kapitan Hak (21-14). Tym samym zwycięzca poznańskiej rywalizacji zapewnił sobie awans do turnieju finałowego Mistrzostw Polski, który zaplanowano w dniach 6-7 sierpnia w Katowicach. Zapewniony awans do tego turnieju mają już zespoły Planet Team (zwycięzca turnieju w Zamościu), Legia Lotto II Warszawa (najwyżej sklasyfikowany polski zespół w turnieju w Łodzi), Sky Tattoo Radom oraz Legia Lotto 3x3 Warszawa (zwycięzca turnieju w Poznaniu).