Wyniki legionistów w PŚ w Chateauroux

We francuskiej miejscowości Chateauroux zakończyły się kilkudniowe zawody Pucharu Świata Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym. Zawodniczka Legii, Emilia Babska już na początku rywalizacji wywalczyła kwalifikację na Igrzyska Paraolimpijskie w Paryżu (w 2024 roku) w konkurencji R2 (karabin pneumatyczny 10m stojąc kobiet). Legionistka bardzo dobrze spisała się również w konkurencji R8, w której zaliczyła debiut. Strzelając z 50 metrów w trzech postawach, Babska zajęła miejsce czwarte. Drugi ze startujących legionistów, Marek Dobrowolski zajmował miejsca w drugiej dziesiątce. Wyniki legionistów w zawodach PŚ: R1 (10m karabin stojąc): 16. Marek Dobrowolski 603.5 pkt. R2 (10m karabin stojąc): 2. Emilia Babska 247.6 R10: 5. Emilia Babska (308.2 pkt.) i Marek Dobrowolski (299.9 pkt.) 608.1 pkt. R3: 19. Marek Dobrowolski 629.7 pkt. R7 (50m trzy postawy): 19. Marek Dobrowolski 1111 pkt. R8 (50m trzy postawy): 4. Emilia Babska 430.8 pkt. R6: 18. Emilia Babska 607.9 pkt., 32. Marek Dobrowolski 599.7 pkt.

