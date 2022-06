Szlęzak zostaje, Gomułka odchodzi z Legii

W siatkarskiej Legii na sezon 2022/23 zostanie Piotr Szlęzak , zawodnik reprezentacji Polski do lat 22. 20-letni przyjmujący, mierzący 197 centymetrów, w minionym sezonie rozegrał 11 meczów w I lidze, w których zdobył 45 punktów. W przeszłości wywalczył tytuł młodzieżowego mistrza Polski z MOS-em Wola. W najbliższym sezonie Szlęzak będzie mógł liczyć na więcej minut na zapleczu ekstraklasy. Niestety z drużyną żegna się inny młodzieżowy reprezentant Polski, Bartosz Gomułka , 20-letni atakujący. W ostatnim sezonie Gomułka zagrał w 25 spotkaniach Legii w I lidze, w których zdobył 98 punktów.

ws - 4 godziny temu, *.chello.pl Po dobrym debiucie na tym szczeblu liczę na podobny wynik. Mam nadzieję,że drużyna zrobi postęp i w następnych sezonach przy wsparciu sponsorów osiągnie sportowy awans do Plus Ligi. Po koszykówce czas na odbudowę kolejnej potęgi! odpowiedz

