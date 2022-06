Sadowski: Robić postęp z sezonu na sezon

+ dodaj komentarz

21 minut temu

@ws: Ja bym przedłużył konktrakt o 2 lata i wypożyczył na ten sezon do 1 ligi. W pierwszej lidze ma grać koniecznie zawodnik z U23, więc miałby szansę na regularne występy po 20 minut. W PLK nie ma na to szans, wysocy zawodnicy młodzi mają problem, bo odstają fizycznie. W tym sezonie by się dotarł w 1 lidze, a w kolejnej mógłby już być graczem do regularnej rotacji. Lepiej się rozwinie niż reguralna gra w 2 lidze plus jakieś 5 minut w PLK.



Na ten sezon zaś sprowadził kogoś mocnego do rotacji na pozycje 4-5 bo potrzeba 6-ciu wysokich a nie 5-ciu . Zwłaszcza, jeśli chcemy się pokazać w Lidze Mistrzów z dobrej strony. To dla Sadowskiego jeszcze nie ten poziom. Przy dodatkowym środkowym spędzi za dużo czasu na ławce. Powinien się ogrywać jak Dziewa, czy Kulka w 1 lidze. Tym szóstym byłby np. młody Śliwiński, bo dużo minut 6-ty i tak nie zagra.



Z młodych jeszcze pytanie co z Didierem Urbaniakiem - cały ten sezon mu odpadł na kontuzje. A konktraktu na przyszły jeszcze nie ma.



Z wysokich to oby z Kulką się dogadali finansowo, a Kemp to nie wiadomo. Jeśli Grosselle to możliwe, że poszedłby do Trefla, gdzie Zan Tabak robi tam mocną ekipę. Wątpie by budżet pozwolił na Grossella i Kempa. Kemp mimo, iż zasłużył by zostać, to klub możliwe, że będzie szukał inny profil centra do gry 1 na 1, bo Kemp rządzi na promieniu 1 m od kosza. A miejsca na 2 zagranicznych centrów nie będzie. Z wysokich jeśli do rotacji by ktoś przyszedł jeszcze to ktoś krajowy z występami w PLK po słabszym sezonie chcący się pokazać (np. Bogucki).



Albo jeszcze inna opcja telefon Kamińskiego do Gielo z reprezentacji i go ściągnąć do Legii by mógł grać w Lidze Mistrzów. Chociaz nie wiem, czy to realne. Prędzej już zrobiłby to Śląsk, z której z trzonu kadry mistrzowskiej raczej nic nie zostanie.

