24-26.06: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 24 czerwca 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W Ankarze rozgrywane będą finałowe zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, do których zakwalifikowali się dwaj legioniści - Daniel Ławrynowicz i Łukasz Gutkowski. Zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii w sobotę i niedzielę rywalizować będą w Tomaszowie Lubelskim w Ulicznych Mistrzostwach Polski we wrotkarstwie szybkim. O medale walczyć będą Marek, Mateusz i Maria Kania. W sobotę zapraszamy na Targówek, gdzie przy ulicy Kołowej 18 w godzinach 10-17 odbywać się będzie piknik urodzinowy z okazji 10-lecia legijnej sekcji rugby. Organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wstęp wolny.



Piłkarze Legii rozegrają w Austrii mecz sparingowy z Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.



W sobotę w Czeskich Budziejowicach drużyna Legii w koszykówce 3x3 (w składzie Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Maciej Adamkiewicz, Marcin Zarzeczny) weźmie udział w mistrzostwach Czech.



Rozkład jazdy:

23.06 g. 19:00 Delta Warszawa 13 - Legia LSS U9 [ul. Chełmska 23]

24.06 g. 17:00 Legia Warszawa - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe [St. Ulrich am Pillersee]