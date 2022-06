Legia Warszawa 26-17 Budowlani Łódź. Legia trzecia w I lidze

W meczu o 3. miejsce I ligi rugby Legia Warszawa wygrała 26-17 z Budowlanymi Łódź. Było to ostatnie spotkanie legionistów w sezonie 2021/22, którzy dzięki tej wygranej zakończyli rozgrywki z brązowymi medalami. Już w 4. minucie prowadzenie 5-0 objęli goście. Legia wyrównała w 22. minucie po przyłożeniu Macieja Lenarowicza, a chwilę później podwyższenie zanotował Jakub Mitek. W 33. minucie świetny rajd lewą stroną zaliczył Saba Kharaishvili i zrobiło się 12-5 dla Legii. W doliczonym czasie pierwszej części Igor Struchkowskij zdobył punkty. Legia wykorzystała także szansę na podwyższenie i do przerwy prowadziła 19-5. Drugą połowę ponownie lepiej rozpoczęli goście, którzy zdobyli drugie przyłożenie, a w 70. minucie dołożyli kolejne 7 oczek i zrobiło się 19-17. W ostatniej minucie meczu kolejne punkty wywalczył Saba Kharaishvili i ostatecznie Wojskowi zakończyli sezon wygraną 26-17 i zajęli 3. miejsce w klasyfikacji końcowej I ligi. I liga: Legia Warszawa 26-17 (19-5) Budowlani Łódź

