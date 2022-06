Runjaić: Wiemy, jak chcemy grać

- Jesteśmy po pierwszym treningu po wakacjach, który miał charakter wprowadzający i rozgrzewający dla organizmów zawodników. Mamy plan na najbliższe dni, wy jako dziennikarze możecie przyjść na nasze zajęcia i zobaczyć, co robimy - powiedział po pierwszym dniu treningów nowy trener Legii Kosta Runjaić.



- Mamy sprecyzowany pomysł na to, jak chcemy grać, a przede wszystkim, jak chcemy się zaprezentować jako drużyna i Legia na boisku. Oczywiście, powinno to być związane z poziomem zawodników i ich sposobem gry, cechami indywidualnymi. Zaczynamy od podstaw, czyli ofensywa-obrona, potem przejdziemy do szczegółów: gra strefowa, przejścia, akcje, kontrataki itp. Jest wiele do zrobienia. Szkoda, że nasi krajowi zawodnicy rozpoczną przygotowania dużo później, ale nie będę narzekał i przejdziemy od razu do konkretnych tematów - dodaje szkoleniowiec.







Niemiec zapytany o wrażenia po pierwszym treningu odpowiedział:

- Dobrze, dziękuję, że pytacie. Ale najważniejsze jest to, że nasi chłopcy wyglądają na wypoczętych, skoncentrowanych i zmotywowanych. Po przerwie przyjechali w dobrym nastroju i z odpowiednim nastawieniem. W niedzielę przed testami odbyliśmy pierwsze spotkanie z kadrą i zawodnikami, mogliśmy uścisnąć wszystkim dłonie i wyjaśnić nasz sposób pracy. Zaczniemy tak, jak zwykle zaczynam przed sezonem - od jasnych instrukcji, krótkich kluczowych komunikatów i precyzyjnych wymagań dotyczących tego, czego oczekujemy na boisku i poza nim.



- Maik Nawrocki podczas urlopu miał koronawirusa, więc potrzebuje jeszcze kilku dni by wrócić do treningu z drużyną. Po powrocie do zdrowia najpierw czekały go obowiązkowe badania lekarskie pod kontrolną naszego sztabu. Może rozpocząć treningi, ale najpierw czeka go kilka dni indywidualnej pracy z naszymi trenerami przygotowania fizycznego, aby dojść do formy i być w 100% gotowym do treningu na boisku. Maik był z drużyną w pierwszej części treningu w budynku - poinformował Runjaić.



W tej chwili z drużyną trenuje dwóch nominalnych skrzydłowych - Lirim Kastrati i Kacper Skibicki. Na tych pozycjach potrzebne są więc jak najszybsze wzmocnienia.

- Pracujemy nad kilkoma kwestiami. W naszej obecnej sytuacji potrzebna jest cierpliwość i „dobre oko”. Wiecie, że jesteśmy dopiero na początku okienka transferowego, prawda? Nie będziemy podejmować żadnych decyzji pod presją czasu i nie będziemy podejmować ich bez sensu, a decyzje te muszą mieścić się w ramach naszych możliwości. Przede wszystkim ważne jest, aby każdy transfer odpowiednio wzmacniał nasz obecny skład. Niektórzy zawodnicy wciąż grają w Lidze Narodów, więc ten proces może trochę potrwać.