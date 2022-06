Trening: Taktyka i motoryka

O godzinie 17 legioniści stawili się na boisku w LTC w tym samym składzie co przed południem. Zanim na boisku pojawiła się cała grupa indywidualny trening pod okiem Bartosza Bibrowicza przeprowadził Maik Nawrocki , który wyleczył już uraz stawu skokowego, ale dochodzi siebie po chorobie. Zajęcia rozpoczęła rozgrzewka prowadzona przez Stergiosa Fotopoulosa . W jej trakcie piłkarze wymieniali podania nogami, głowami, a następnie potem grali w dziadka. Na kolejny etap treningu zespół zmienił boisko i został podzielony na dwa składy. Z powietrza zajęcia były rejestrowane za pomocą drona, który obsługiwał analityk Piotr Parchan . Zieloni: Tobiasz - Skibicki, Charatin, Jędrzejczyk, Ribeiro - Slisz, Josue, Kapustka - Yaxhiboyev, Lopes, Kastrati Różowi: Niski, Kisiel, Astiz, Grudziński - Pierzak, Strzałek, Ciepiela, Mustafajew - Rosołek, Sokołowski Aleksandar Rogić przekazywał podopiecznym założenia taktyczne - korygowano przesuwanie się po boisku, a następnie zawodnicy wykonywali to w gierce. Kosta Runjacić przez większość czasu spokojnie przyglądał się z boku. Trening zakończył się serią biegów interwałowych. W kolejnych dniach legioniści także będą trenowali dwa razy dziennie, w niedzielę czeka ich pierwszy mecz kontrolny z Chojniczanką Chojnice. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arek - 51 minut temu, *.tpnet.pl Znaczy, Jasur się nie rozsypał jeszcze. odpowiedz

Darek - 19 minut temu, *.chello.pl @Arek: Spokojnie,daj mu ze trzy dni.Na razie tylko truchtają.Wejdą chłopaki na trochę wyższe obroty to nie tylko Jasur zrobi sobie przerwę. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.