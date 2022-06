Zbiórka dla trenera Kołodziejczyka

Były szkoleniowiec siatkarzy Legii Daniel Kołodziejczyk , który prowadził stołeczny zespół w latach 2017-2019 i dotarł z nim do finału batalii o pierwszą ligę, uległ w niedzielę 12 czerwca bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu i potrzebuje pomocy. Naprędce na portalu zrzutka.pl uruchomiono zbiórkę pieniędzy na rehabilitację ekstrenera legionistów. Wszyscy, którzy chcieliby się w nią włączyć, proszeni są o dokonywanie wpłat za pomocą tej strony .

