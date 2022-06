Tenis

Kielan w półfinałach ITF M15 Bytom Cup

Wtorek, 14 czerwca 2022 r. 08:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisista Legii, Szymon Kielan po blisko miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kręgosłupa wrócił na kort i pokazał się z bardzo dobrej strony w turnieju ITF M15 Bytom Cup 2022, z cyklu Lotos PZT Polish Tour - Narodowy Puchar Polski. W Bytomiu Kielan dotarł w turnieju singlowym najdalej z Polaków.



Eliminując trzeci przeciwników, w tym Jerzego Janowicza w drugiej rundzie, dotarł do półfinału, w którym przegrał 3-6 i 2-6 ze Stodderem. - Niestety w meczu singlowym o finał nie mogłem dać z siebie 100 procent z uwagi na wcześniejsze bardzo ciężkie, ponad trzygodzinne mecze i drobne urazy z tym związane. W drugiej rundzie po trzysetowym boju odniosłem bardzo cenne zwycięstwo nad Jerzym Janowiczem, a w ćwierćfinale musiałem bronić aż trzech piłek meczowych. Czuję, że to dopiero początek i będzie już tylko lepiej - relacjonuje zawodnik, który również w deblu, w parze z Ukraińcem, Vladimirem Orlovem dotarł do półfinału, w którym stoczyli zacięty mecz z parą Ramios/Walkin.



Wyniki Szymona Kielana w singlu:

I runda: Szymon Kielan - Marrero Curbelo 1-6, 7-6(5), 7-6(3)

II runda: Szymon Kielan - Jerzy Janowicz 6-3, 6-7(5), 6-4

1/4 finału: Szymon Kielan - Agwi 3-6, 7-5, 7-5

1/2 finału: Szymon Kielan - Stodder 3-6, 2-6



Wyniki Szymona Kielana w deblu:

I runda: Szymon Kielan/Vladyslav Orlov - Barcik/Żarski 6-1, 6-0

1/4 finału: Szymon Kielan/Vladyslav Orlov - Alosha/Ilnystkyy 7-6(7), 6-2

1/2 finału: Szymon Kielan/Vladyslav Orlov - Romios/Walkin 6-7(2), 6-7(8)