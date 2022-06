Cavrić nie dla Legii

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Szmu(L)ki - 7 minut temu, *.chello.pl Liga słowacka jest cienka. Są lepsi zawodnicy w Bratysławie chyba od niego z tego co widziałem. Można poszukać w innych klubach tej ligi zawodników i nie będą gorsi, a kosztować będą grosze. odpowiedz

Po(L)ubiony - 21 minut temu, *.aster.pl 500 tysięcy euro i trzyletni kontrakt. Warunki nie do spełnienia. Jeśli nie odpali - przepalenie kasy, jeśli odpali - zimą będzie darł mordę, że chce do lepszej ligi. I co gorsza, postawi na swoim. Takie są u nas stosunki. odpowiedz

Cyniek - 37 minut temu, *.play-internet.pl Uwielbiam ten tytul odpowiedz

Barto - 46 minut temu, *.131.129 Trochę szkoda. Czy by się sprawdził w Legii to nie wiadomo, ale jak Slovan położył na stole super ofertę, to znaczy tylko tyle, że Cavric jest tam ceniony. A to z kolei oznacza, że selekcja była właściwa. odpowiedz

Tomek - 47 minut temu, *.113.189 Ha ha i się zaczyna cykl pt."... nie dla Legii" odpowiedz

td - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Nieudacznik, gołodupiec pudel już nawet szrotu nie jest w stanie finansowo zakontraktować. To nie magazyn amazonu, że ludzie za minimalną krajową będą robić. odpowiedz

Kolo - 6 minut temu, *.net.pl @td: a po co przepłacać średnich grajków ? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.