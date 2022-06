Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - sylwetka sparingowego rywala

Piątek, 24 czerwca 2022 r. 09:19 Mishka, źródło: Legionisci.com

Pierwszym sparingowym przeciwnikiem Legii Warszawa podczas zgrupowania w Austrii będzie rumuński zespół Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Spotkanie odbędzie się w St. Ulrich am Pillersee, początek zaplanowano na godzinę 17. Z meczu nie będzie przeprowadzana transmisja, zapraszamy więc do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.



Sepsi Sfântu Gheorghe to rumuński pierwszoligowy klub, znany również pod nazwą Asociația Club Sportiv Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Swoją siedzibę ma w małym mieście Sfantu Gheorghe, położonym w centrum kraju. Jego historia nie jest zbyt bogata, bowiem klub został założony dopiero w 2011 roku, w miejsce rozwiązanego zespołu Oltul Sfântu Gheorghe. Jego właściciel był zresztą fanem dawnego OSK.







W pierwszym sezonie Sepsi wygrało rozgrywki 5 ligi okręgowej i awansowało do 4. Ligi, w kolejnym zajęło 2. miejsce w 4. lidze, by rok później już awansować do 3. ligi. 2 lata zajęło zespołowi wywalczenie awansu do 2. ligi, a w sezonie 2016/17 po raz pierwszy w historii drużyna zajęła miejsce premiujące awansem rumuńskiej ekstraklasy. Tutaj Sepsi nie prezentuje się już tak dobrze, ale plasuje się w środku stawki.



Swoje domowe mecze zespół rozgrywał na liczącym 5000 miejsc Stadionul Municipal w Sfântu Gheorghe, ale po awansie nie spełnia on warunków licencyjnych. Drużyna przeniosła się więc na Stadionul Silviu Ploeşteanu w Braszowie. Ten obiekt może pomieścić niespełna 9000 widzów.



Co ciekawe, w sezonie 2021/22 Sepsi jak zdobywca Pucharu Rumunii zagwarantowało sobie grę w europejskich pucharach. Z rozgrywek odpadło już jednak po pierwszym dwumeczu. W 2. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy lepszy okazał się dobrze znany Legii Spartak Trnawa, który wygrał po karnych 4-3 (1-1, 0-0 w meczach).