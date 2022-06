Red Bull Salzburg - utytułowany rywal

Poniedziałek, 27 czerwca 2022 r. 09:21 Mishka, źródło: Legionisci.com

Drugim sparingowym przeciwnikiem podczas zgrupowania w Austrii będzie Red Bull Salzburg. Rywal Legii jest bardzo utytułowany, a w zasadzie wszystkie sukcesy osiągał w ostatnich latach, po przejęciu klubu przez koncern Red Bull.



FC Red Bull Salzburg w kwietniu 2005 roku stał się kontynuatorem tradycji i historii powstałego w 1933 roku klubu Austria Salzburg. Nastąpiło to w momencie przejęcia 100% akcji klubu przez koncern Red Bull. Zmianie uległa nazwa, barwy, herb i cały zarząd klubu.



Co ciekawe, nowy właściciel zadeklarował, że to nowy klub bez historii, a jednocześnie Red Bull Salzburg nie zaczął rozgrywek w najniższej klasie rozgrywkowej, lecz wszedł w miejsce SV Austrii do austriackiej Bundesligi. Zmiany spotkały się z silnymi protestami kibiców, ale ani protesty, ani rozmowy nie przyniosły efektów.







Zespół z Salzburga nie osiągnął zbyt wiele sukcesów przed przejęciem przez Red Bull. 3-krotnie był mistrzem Austrii (w 1994, 1995 i 1997 roku). Później wywalczył 13 tytułów. Dość powiedzieć, że rywal Legii zdobywa mistrzostwo kraju nieprzerwanie od 9 lat, a w sezonach kiedy to się nie udawało, zawsze zajmował 2. miejsce. Puchar Austrii zdobył 9 razy, w tym nieprzerwanie od 2019 roku do teraz.



Red Bull osiąga sukcesy nie tylko na poziomie krajowym, ale z powodzeniem startuje w europejskich pucharach. W poprzednim sezonie zajął 2. miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów i przegrał dopiero w 1/8 finału z Bayernem Monachium (1-1, 1-7). Rok wcześniej uległ Villarrealowi w 1/16 finału Ligi Europy (0-2, 1-2). W sezonie 2017/18 austriacki klub doszedł do 1/2 finału LE, gdzie minimalnie przegrał z Olympique Marsylia (2-1, 0-2).



Mistrz Austrii (16x): 1994*, 1995*, 1997*, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Wicemistrz Austrii: 2006, 2008, 2011, 2013

Puchar Austrii (9x): 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022

* jako SV Austria Salzburg



Mecz Legia Warszawa - Red Bull Salzburg odbędzie się we wtorek, 28 czerwca o godzinie 18. Spotkanie będzie można obejrzeć w TVP Sport oraz na sporttvp.pl.