Transfery

Ciepiela i Kochalski zostaną wypożyczeni

Wtorek, 14 czerwca 2022 r. 09:56 Woytek, źródło: meczyki.pl

W szerokiej kadrze pierwszej drużyny Legii znajduje się aktualnie pięciu młodych bramkarzy. Trzech z nich niedawno wróciło z wypożyczeń - Kacper Tobiasz, Mateusz Kochalski i Gabriel Kobylak. Według informacji meczyki.pl ten drugi ponownie opuści stołeczny klub i trafi na wypożyczenie do Stali Mielec.



Wraz z nim do Mielca ma wyruszyć Bartłomiej Ciepiela, który pod koniec ubiegłego roku przedłużył kontrakt ze stołecznym klubem do czerwca 2024 roku.