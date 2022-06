Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl JUulien nie dla Legii odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Podajcie info że Legia zainteresowana robertem pichem to dopiero TOP informacja

: ) odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl Raczej nie przyjdzie ale za to słyszałem, że staramy się o Roberta Picha, który w tym roku kończy 34 lata. odpowiedz

onomatopeja22 - 3 godziny temu, *.interkam.pl @ZenekL3: juz klepniety! odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.atman.pl Koniec kontraktu i brak skuteczności - oto przepis na zostanie napastnikiem Legii. odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Jakie są kryteria zatrudniania napastników w Legii - jest jedno podstawowe - nie może strzelać dużo bramek. Broń boże. odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A kto to jest? Takiego mistrza co strzeli pięć bramek w sezonie to można znaleźć w naszej I lidze. Tutaj nikt ogarnięty nie przyjdzie. Bieda, aż piszczy. Jeszcze trochę i dyrektor Zieliński dojdzie do tego wniosku. Z obecnym właścicielem to my już doszliśmy do dna. Dalej nie popłyniemy. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ale my mamy filantropa właściciela,dlatego zagra u nas odpowiedz

sochaczew444 - 4 godziny temu, *.interkam.pl Werder Hsv i wszystko jasne...nie dla Legii odpowiedz

5 bramek... - 4 godziny temu, *.orange.pl Fajny ten napastnik. Taki skuteczny. odpowiedz

yyy - 4 godziny temu, *.centertel.pl @5 bramek...: z kramerem może z 10 razem strzelą :D odpowiedz

Koras - 4 godziny temu, *.net.pl @5 bramek...: gra na skrzydle kiwa wszystkich jak chce ale lepiej przeczytać nagłówek i napisać. odpowiedz

Zduneq - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @5 bramek...:



Czy tak ciężko zrozumieć fakt, iż do ESA nie przyjdzie grać napastnik z jakiejkolwiek zachodniej ligi który strzela 15-20 bramek w sezonie? Odpowiedź jest banalna, za takiego napastnika trzeba by zapłacić kilka/naście milionów euro.

Masz tu przykłady



https://www.transfermarkt.pl/benito-raman/profil/spieler/112930



https://www.transfermarkt.pl/christian-kouame/profil/spieler/337725 odpowiedz

5 bramek... - 3 godziny temu, *.orange.pl @Zduneq: ja pamiętam parę sezonów temu pierwszy mecz ze Śląskiem. Grali tam pierwszy mecz w barwach Legii, taki mały co się cały czas uśmiechał i trochę większy co był podobny do Zlatana. Wiesz jak się skończyło? Pyknęliśmy wrocławian aż miło, mały został królem strzelców ekstraklasy, a wysoki świetnie z nim współpracował. I to też nie byli gwiazdorzy z pierwszego TOPu lig zagranicznych. Ale mieli potencjał. A co to za napastnik co strzela 5 bramek? Marcin Klatt w Bełchatowie ukuł nam hattricka. A potem coś jeszcze strzelił? Litości. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.