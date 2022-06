Robert Pich na celowniku Legii

????Róbert Pich może trafić do @LegiaWarszawa ! Rozmowy ws. transferu są zaawansowane‼ Skrzydłowemu Śląska Wrocław kończy się kontrakt, więc nie trzeba za niego płacić. Na Łazienkowskiej chce go Kosta Runjaić, który w 2015 roku sprowadził Słowaka do... Kaiserslautern. @SportINTERIA

Robert Pich może trafić do Legii Warszawa. Rozmowy w sprawie transferu są zaawansowane - poinformował Sebastian Staszewski z interia.pl. 33-letniemu skrzydłowemu Śląska Wrocław kończy się kontrakt, a przy Łazienkowskiej chętnie widziałby go Kosta Runjaić .

Obcy - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl No jestem pod wrażeniem. odpowiedz

Sarcastico. - 30 minut temu, *.orange.pl Prześlij mi Słowaaaakaaaaaa... odpowiedz

Byniu - 49 minut temu, *.vectranet.pl Nie wygląda to najlepiej...... Nic do chłopa nie mam ale my składamy skład na walkę o utrzymanie.Jak widać skończyły się dobre czasy odpowiedz

exsa - 54 minuty temu, *.tpnet.pl Jeden byl po trzydziestce teraz nastepny !!!! odpowiedz

Pieniędzy nie ma i nie bedzie….. - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Legia składa propozycje wszystkim dupkom, za których nie trzeba placic. Oto jak golodupiec wielki bizmensen………. Doprowadził zdrowy klub do zagłady.



Tak prawde mówiąc dziwie sie nowemu trenerowi , ze tu przyszedl. Zastal tylko pobojowisko brak perspektywy na dalszy rozwój klubu i sekcji.



Niech kudłaty uczy sie od kolegi prezesa Koszykowski jak mozna zrobic biznes i wyniki sportowe! odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 1 godzinę temu, *.4.114 Podobno lepszy rydz niż nic odpowiedz

Fck666 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Słyszałem że w kujawsko-pomorskie okręgówce są tacy co mają dobre statystyki, Jacuś przejdź się tam a może akurat jakiemuś kończy się kontrakt. odpowiedz

eN - 1 godzinę temu, *.as13285.net No chyba żart! Jeszcze ze spadkowiczow trzeba kogos kupic i juz sklad na mistrza mamy! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @eN: chlopie, obudz sie. Nie mamy kasy, nie mamy pucharow zeby kogos przekonac do gry u nas (Cavric). Musimy sciagac kogos ze slabszych klubow badz za gotowke z porownywalnych. Poza tym Pich jako zmiennik dobra opcja i tak na dobra sprawe to on ma znacznie lepsze liczby niz Cavric.



Ponadto celem na podstawowy sklad jest Baku. On chce, zna trenera, klub chetnie go odda, juz dawno byłby nasz bo kosztuje grosze a i tak nas srednio stac i bedziemy sie targowac miesiac az ktos nam go sprzatnie, nie dziwie sie jak bedzie to Lech, ktory szuka skrzydlowego. I po tym wszystkim ty dalej oczekujesz bog wie kogo? odpowiedz

Sobo(L)ew - 24 minuty temu, *.255.115 @L: co Ty pier....isz?? Klub idzie coraz bardziej na dno i nie pomoże tu ani JZ który ma DNA ani Rjunaic ( aż dziw że tu przyszedł). Chciał wrócić Bohar to powiedzieli że nie pasuje do koncepcji klubu. Co za poje...pier.... odpuścili Cavrica i młodszego Bohara na koszt prawie 34 letniego Picha??? Jeszcze tak będzie że i ten Baku do nas nie trafi bo ani nie będzie pasował ani nie będzie ( i tak jest nas nie stać). odpowiedz

oLaf - 7 minut temu, *.vectranet.pl @Sobo(L)ew: popieram kolegę, jak tak dalej pójdzie to niedługo będziemy kupować graczy bez kontraktów z II ligi.... proponuję akurat Polonia tam zmierza ; P odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.net.pl Liczby ma dobre. odpowiedz

Slovaker - 1 godzinę temu, *.chello.pl jeszcze Hrnciara ze Znicza i Putnockego że Śląska - akurat są wolni odpowiedz

onomatopeja22 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl to szkoda ze przepuscilismy taka okazje jak Spiaczka hahah odpowiedz

Legion63 - 2 godziny temu, *.202.20 Stanowczo za młody..... odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pan Jacek go chce? odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Upolowaliśmy Cholewiaka damy radę i Picha. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Drugi Piech.Do tego młody,perspektywiczny.Gwarancja 6 goli na sezon. odpowiedz

Johny - 2 godziny temu, *.orange.pl Miły facet, zawsze biegający i waleczny, ale really??!!?? Masakra w którym to kierunku idzie ...... odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 Ha ha ha wychodzi cały profesjonalizm w zrządzaniu Legią przez kudłatego amatora. Pich, ja pier.... odpowiedz

