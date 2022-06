Muzyk na testach w Sosnowcu

Wojciech Muzyk przebywa na testach w Zagłębiu Sosnowiec. 23-letni bramkarz cały czas jest piłkarzem Legii Warszawa, ale przez ostatnie kilkanaście miesięcy miał problemy ze zdrowiem. Muzyk trafił na Łazienkowską latem 2019 roku. Pod koniec 2020 roku przeszedł operację kręgosłupa, a następnie zanotował nieudane próby powrotu do pełnych treningów. Jego kontrakt z Legią obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Do tej pory rozegrał w sumie 3 spotkania w pierwszej drużynie z Warszawy.

Brzeg opolski - 2 godziny temu, *.33.185 No w koncu cos napisaliscie o Muzyku bo poki co to byla cisza... odpowiedz

