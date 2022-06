Hładun piłkarzem Legii

Dominik Hładun został zawodnikiem Legii Warszawa. 26-letni bramkarz trafił na Łazienkowską z Zagłębia Lubin, z którym kończył mu się kontrakt. Z Legią podpisał umowę do końca sezonu 2025/2026 roku. Niemal całą dotychczasową karierę Hładun spędził w Zagłębiu Lubin, którego jest wychowankiem. Jedynie jesienią sezonu 2015/16 był wypożyczony do Chojniczanki Chojnice. Ma na swoim koncie 109 spotkań w Ekstraklasie. W ostatnim sezonie 26 razy stawał między słupkami bramki Zagłębia, ale ostatniej wiosny nie zaliczy do udanych, bo przegrał rywalizację z Kacprem Bieszczadem. Dominik Hładun Data urodzenia: 17 września 1995 Miejsce urodzenia: Lubin Wzrost: 190 cm Waga: 77 kg

Komentarze (29)

+ dodaj komentarz

dodaj

Marianek - 20 minut temu, *.centertel.pl Przynajmniej Polak odpowiedz

SEBO(L) - 51 minut temu, *.centertel.pl Transfer dekady. A w bramce bedziemy grali dwójką,czy trójką "z tyłu " ? Wbrew pozorom, to nie jest głupie pytanie... odpowiedz

Srutu tutu - 56 minut temu, *.orange.pl Max. co może z niego być to następny Skiba (jeśli ktoś go jeszcze pamięta).



Przeszedł do Legii bo bym w miarę tani i nikt inny go chciał. Typowy ligowy wyrobnik do drużyn broniących się przed spadkiem. odpowiedz

Tomek - 1 minutę temu, *.17.83 @Srutu tutu: ten Skiba, to dokładnie był Skaba odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Dominik, zapomnieli ci powiedziec, ze bedziesz zmiennikiem Miszty albo Tobiasza chyba. Nie wywalczysz skladu, nawet jak bedziesz sie dobrze prezentowal. Potrzebny byl doswiadczony bramkarz w razie czego. odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Na pewno dużo lepszy bramkarz niż Miszta, pytanie tylko czy on tu przyszedł do pierwszego składu czy na ławkę... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Legion: przeciez sam Zielinski publicznie mowil u Koltonia, ze zaczynami sezon z mlodziezowcem w bramce :) odpowiedz

Legion - 2 minuty temu, *.chello.pl @L: Wiem mordo, ale czy Nawrocki w nowym sezonie to już nie będzie miał statusu młodzieżowca? Bo jeśli nadal będzie (i go zaraz nie sprzedadzą), to on nam zapewni miejsca młodzieżowca w składzie i nie musi wówczas grać ten ręcznik Miszta. odpowiedz

Juh w ępud iwoldup - 1 godzinę temu, *.185.8 doczekaliśmy takich czasów że nasi sKAŁtingowcy przestali czesać wysypiska, śmietniki i odpadownie zachodnie na nasze znajome, krajowe.



pod wylokowanym debilnym łbem zaświtał nowy projekt, wprawdzie gówno to samo ale za to 25 pln zaoszczędzone na zagraniczne wyjazdy



na tak genialny projekt mógł wpaść tylko ktoś po amerykańskich uczelniach



odpowiedz

Erni - 2 godziny temu, *.orange.pl Mamy hit transferowy.

A tak poważnie, jest to transfer na miarę możliwości obecnej Legii.

Smutne to. odpowiedz

Szmu(L)ki - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Może nasi treneiro wyciągną z niego trochę skilla i się sprzeda do jakiś turków za 0,7mln ojro odpowiedz

Hiszpan Junior - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Czm sprowadziliśmy karła.109 cm to chyba nie za dużo jak na bramkarza odpowiedz

Brawo - 3 godziny temu, *.161.123 Brawo k....!w końcu jakiś sensowny transfer ,witamy a hejterom ch...w dupska odpowiedz

Misiek - 3 godziny temu, *.orange.pl Może duże ma rękawice odpowiedz

PawLo - 3 godziny temu, *.mm.pl No i gicio dobra to ręcznik Miszta wyjazd z Legii !!! odpowiedz

Anziolek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mały trochę ale może skoczny odpowiedz

Cezary1916 - 3 godziny temu, *.com.pl @Anziolek: fakt niski jak na bramkę odpowiedz

Kamuflaż - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Znaleźli kupca na Misztę? bo chyba, nie kupowaliby doświadczonego bramkarza na ławkę rezerwowych? odpowiedz

L jak Legia - 3 godziny temu, *.63.163 109 cm wzrostu?? Szympans? odpowiedz

Tradycja???? - 3 godziny temu, *.aster.pl @L jak Legia: ???? odpowiedz

Kacperek - 3 godziny temu, *.chello.pl cos maly na tej bramce Wzrost: 109 cm , mały gruby na bramke ;)

odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Opylić Misztę,Wieteskę i ruszać po ofensywnych psia krew!!!! odpowiedz

L''Wariat - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ładujmy mu pod ladę, bo do poprzeczki na 100% nie doskoczy lol ???????? odpowiedz

Adson 78 - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie przegrał rywalizacji w bramce tylko to była kara od klubu bo nie chciał przedłużyć kontraktu , taka prawda !!! odpowiedz

Supe"L" - 3 godziny temu, *.centertel.pl Niski jak na bramkarza ???? odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Supe: Ale przy tym wzroście ma słuszną wagę! odpowiedz

Asd - 3 godziny temu, *.chello.pl Wzrost: 109 cm

Waga: 77 kg



Trochę niski jak na bramkarza odpowiedz

Limak - 3 godziny temu, *.chello.pl @Asd: Niski ale może skoczny ???????????? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.