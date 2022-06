Młodzież: Legia U15 nie awansowała do finału

Środa, 15 czerwca 2022 r. 13:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legii nie awansowała do finału CLJ U-15, tracąc decydującą bramkę na dwie minuty przed końcem rewanżowego meczu z Lechem. Mecz rozegrany w Legia Training Center zakończył się wynikiem 1-1, a wobec wygranej lechitów 2-1 w pierwszym spotkaniu (zwycięski gol zdobyty w ostatniej minucie), to poznaniacy zapewnili sobie awans do finału.



Szkoda tym bardziej, że Legia stworzyła sobie więcej dogodnych okazji. Pierwszą z nich wykorzystała w 27. minucie, kiedy z prawej strony pola karnego, strzałem w lewy róg bramki, tuż przy słupku, nasz zespół na prowadzenie wyprowadził Alex Cetnar, któy udanie zastąpił kontuzjowanego Mateusza Szczepaniaka. Legioniści mieli w pierwszej połowie jeszcze jedną dogodną okazję. Kolejne zaś nasi gracze stworzyli tuż po zmianie stron. W pierwszej akcji drugiej połowy legioniści zaskoczyli lechitów i mogą żałować, że nie wykorzystali "setki". Później Legia stworzyła sobie jeszcze dwie dogodne okazje do podwyższenia wyniku, ale przez ostatnich 6-7 minut regulaminowego czasu, dała się zepchnąć do obrony, czego efektem była masa fauli. Kilkakrotnie nasi gracze karani byli żółtymi kartkami, a jedno nieprzepisowe zagranie, dwa metry przed polem karnym, sprawiło, że arbiter pokazał czerwoną kartkę Mikołajowi Kotarbie i Legia kończyła mecz w dziesiątkę. Wynik 1-0 dalej gwarantował Legii awans do finału - w CLJ liczą się bramki strzelone na wyjeździe.



W 77. minucie, lechici wykonywali rzut wolny z prawej strony pola karnego, z bardzo ostrego kąta. Wszyscy spodziewali się dośrodkowania, tymczasem Jakub Przebierała uderzył w krótki róg bramki, myląc tym samym naszego golkipera - Bobiera, i doprowadzając do remisu. Sędzia doliczył 4 minuty do regulaminowego czasu gry, ale niestety legioniści nie zdołali strzelić gola, który dałby dogrywkę i z awansu do finału cieszyli się, wraz z rodzicami, gracze "Kolejorza". Na trybunach obecny był m.in. były już trener rezerw, Marek Gołębiewski i dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.



CLJ U-15: Legia Warszawa 1-1 (1-0) Lech Poznań

1-0 27 min. Alex Cetnar (as. Jakub Adkonis)

1-1 77 min. Jakub Przebierała (z rzutu wolnego)



Legia : Michał Bobier - Mikołaj Kotarba (CZ 75'), Szymon Chojecki, Kacper Potulski, Radosław Czerwiec (60' Maksymilian Michałowski) - Jan Leszczyński (75' Dawid Foks), Aleksander Iwańczyk (Kpt), Jakub Adkonis - Alex Cetnar, Stanisław Gieroba, Igor Busz





Ten gol z rzutu wolnego sprawił, że do finału mistrzostw Polski U-15 awansował Lech. Legionisci do 77. minuty mieli wynik gwarantujący awans, ale kilka fauli w końcówce, w okolicy pola karnego, pozwoliło przyjezdnym na stworzenie groźnych sytuacji.

pic.twitter.com/WiGiR2pE5f — Marcin Bodziachowski (@Bodziach_LL) June 15, 2022