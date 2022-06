Hładun: Kiedy odzywa się Legia, ciężko odmówić

Środa, 15 czerwca 2022 r. 19:50 źródło: Legia Warszawa

- O zainteresowaniu ze strony Legii dowiedziałem się już kilka sezonów temu. Poważniejsze rozmowy toczone były jednak od około miesiąca. Klub mocno naciskał na ten transfer. Kiedy odzywa się do ciebie taki klub jak Legia, to ciężko jest odmówić. Jestem zaszczycony, że znalazłem się w tym miejscu - mówi nowy bramkarz Legii Warszawa, Dominik Hładun.



- Przed transferem odbyłem długą rozmowę z Bartkiem Sliszem. Dobrze znamy się z czasów gry w Zagłębiu Lubin. Bartek opowiedział mi, jak to wszystko wygląda. O Legii usłyszałem wyłącznie superlatywy, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę być częścią drużyny.



- Od początku do zespołu chcę wprowadzić doświadczenie, a także organizację gry w obronie, również kiedy mamy piłkę. Jest to bardzo ważny element przeważnie mało zauważalny. W każdym meczu będziemy chcieli atakować, ale musimy pamiętać o dobrym i mocnym zabezpieczeniu defensywy. Na tym najbardziej chciałbym się skupić.



- Chcę zdobyć mistrzostwo z Legią. Przychodzę do drużyny, aby walczyć o tytuły - to cel na dłuższą perspektywę. Na początku chciałbym jednak skupić się na treningu i wywalczeniu sobie pozycji numer jeden w bramce.