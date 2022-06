Hołownia odchodzi z Legii

Środa, 15 czerwca 2022 r. 20:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wraz z końcem sezonu z Legii Warszawa odszedł Mateusz Hołownia. Stołeczny klub nie był zainteresowany przedłużeniem wygasającego w czerwcu kontraktu z 24-letnim obrońcą i w tej chwili jest on wolnym zawodnikiem.



Hołownia trafił do Legii w 2011 roku i od tego czasu przebijał się przez kolejne szczeble legijnej akademii. W barwach pierwszego zespołu zadebiutował 9 lipca 2014 roku, w spotkaniu o Superpuchar Polski z Zawiszą Bydgoszcz. Od tego czasu 24-latek rozegrał 37 spotkań, w których strzelił jednego gola. W minionym sezonie 20 razy pojawiał się na placu gry. Latem nie rozpoczął już przygotowań do nowego sezonu z Legią.