Arkadiusz Wrzosek zawodnikiem KSW!

Arkadiusz Wrzosek - legionista i jeden z najlepszych polskich kick-bokserów, dołączył do organizacji KSW. Niedługo Arek zadebiutuje w okrągłej klatce, polskiej organizacji promującej walki MMA. W ostatnich miesiącach legionista stoczył dwie głośne walki kick-bokserskie w organizacji Glory. W pierwszej z nich pokonał słynnego Badra Hariego. Rewanżowa walka, którą Wrzosek zaczął bardzo dobrze, z powodu awantur na trybunach nie została dokończona. Kiedy, gdzie i z kim, Arek zmierzy się po raz pierwszy w Konfrontacji Sztuk Walki, dowiemy się 18 czerwca, podczas gali KSW71 w Toruniu.

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Dawać od razu Soldicia! ;-) odpowiedz

Roman - 2 godziny temu, *.105.239 To chyba nikogo za bardzo nie interesuje. odpowiedz

ziutek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Powodzenia! odpowiedz

