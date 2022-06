Wypowiedzi po meczu Legii II z Legionovią

Środa, 15 czerwca 2022 r. 21:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Marek Gołębiewski (trener Legii): Nie żegnam się z Legią, bo to klub, który zawsze był w moim sercu. Jestem kibicem od lat 90. Bardzo się cieszę, że dostałem szansę, żeby tu zaistnieć, także w pierwszym zespole. Czułem, że chłopaki dowiozą to zwycięstwo, mimo że graliśmy z czerwoną kartką. Graliśmy dziś dojrzały futbol, kontra przyniosła nam bramkę. Legionovia to dobry zespół, a wygrana na koniec to podwójna radość. Dała przepustkę do gry na szczeblu centralnym. Mam nadzieję, że Legia trafi tam na Chrobrego.



Wiktor Kamiński: Cieszymy się bardzo ze zwycięstwa, bo przecież w lidze z Legionovią było cieżko. Tutaj mogliśmy się odgryźć. Cieszy mnie też, że zdobyłem bramkę i to z akcji, a nie jakiejś przebitki. Mieliśmy plan na ten mecz i go zrealizowaliśmy w 100%. Wiedzieliśmy, że każdy błąd tutaj może nas kosztować stratę bramki. Wyeliminowaliśmy jednak błędy i to my zdobyliśmy gola.