Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Środa, 15 czerwca 2022 r. 21:10 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Środek tygodnia minął w cieniu półfinału MP U15 i meczu rezerw w finale MP, ale grały też inne drużyny młodzieżowe. Juniorzy młodsi pokonali 3-1 Kosę Konstancin i triumfowali w Ekstralidze U16. Gracze Legia Soccer Schools U14 na koniec rundy wygrali 4-1 z Ursusem. Legia U11 udanie zakończyła rozgrywki i od nowej rundy występować będzie w najwyższej lidze warszawskiej. Mecz przedostatniej kolejki ze Zniczem Pruszków rozegrali z kolei gracze o rok starsi, prezentując się z całkiem dobrej strony, choć i goście pokazali kilka ciekawycxh zagrań.



Ekstraliga U16: Kosa Konstancin '06 1-3 (1-2) Legia U16

Gole:

1-0 1 min. (rzut karny)

1-1 25 min. Cyprian Pchełka (as. Jakub Kowalski)

1-2 33 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Kowalski)

1-3 60 min. Bartosz Dembek (as. Oliwier Olewiński)



Legia: Hubert Nowak - Oliwier Olewiński, Bartosz Dembek, Karol Kosiorek, Jakub Grzejszczak - Maciej Saletra, Roman Zhuk, Oskar Melich (60' Jakub Żewłakow) - Jakub Kowalski (65' Antoni Majchrowski), Przemysław Mizera (70' Mateusz Sitek), Cyprian Pchełka (70' Igor Skrobała)

Rezerwa: Wojciech Banasik (br)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Po dosyć ciekawym meczu juniorzy młodsi z rocznika 2006 pokonali 3-21 rówięśnikow z Kosy Konstancin. Legia triumfowała dzięki środowej wygranej w rozgrywkach Ekstraligi, wyprzedzając Escolę Varsovia, Deltę Warszawa i Kosę.



1 liga maz. U14: Legia LSS U14 4-1 KS Ursus '08

1-0 39 min. Kuba Kuciński (as. Adam Tołwiński)

1-1 57 min.

2-1 69 min. Krzysztof Oracz (as. Adam Tołwiński)

3-1 74 min. Adam Tołwiński (as. Jakub Drzazga)

4-1 80 min. Jakub Drzazga (as. Norbert Augustyniak)



Legia LSS: Filip Bonk - Fabian Radziński, Patryk Ciborowski, Oskar Kurc - Adam Kulicki, Norbert Augustyniak, Kacper Krajewski, Adam Tołwiński - Kuba Kuciński, Aleksander Dworski, Jakub Drzazga oraz Dominik Sawczuk, Lucjan Napieralski, Krzysztof Oracz.

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Na koniec rundy legioniści wygrali z mocną drużyną Ursusa. Zespół Legia Soccer Schools ukończył sezon na 3. miejscu w tabeli, w swojej debiutanckiej rundzie na poziomie wojewódzkim, będąc o krok od awansu do Ekstraligi U15.



I liga U12: Legia U12 - Znicz Pruszków 2010



Strzały (celne): Legia 17 (8) - Znicz 5 (2)



Legia: Olaf Szczęsny - Kacper Jaczewski, Dawid Rodak, Olivier Pruszyński, Wojciech Łygan [11], Aleksander Badowski, Oskar Pruszyński, Mateusz Pawłowski, Antoni Błoński, Szymon Wlazło [11]

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Legia U11 - ZWAR Międzylesie 2011



Legia: Antoni Pawłowski - Stefan Podgórski, Filip Wancerz, Stanisław Głebowski, Cyprian Lipiński, Fryderyk Paprocki, Nicodeme Chodkowski, Szymon Wlazło, Wojciech Łygan, Tomasz Stefański, Maksymilian Albrecht, Bartosz Gawryś

Trener: Mateusz Majewski



Legioniści zakończyli sezon ligowy spotkaniem ze ZWARem Międzylesie. Jak w większości spotkań ligowych w tej rundzie, emocje były głównie w pierwszej fazie meczu.

Legia zakończyła rundę na pierwszym miejscu w tabeli i tym samym awansowała do I ligi warszawskiej. Istotniejsze jest jednak, że na wiosnę podopieczni Mateusza Majewskiego mieli również szansę spotykać się towarzysko z bardzo mocnymi rywalami z kraju i zagranicy, a doświadczenia zebrane będą przydatne w dalszym rozwoju zawodników.