Pierwszy trening Hładuna. Operacja tunel

Czwartek, 16 czerwca 2022 r. 15:44 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek piłkarze Legii mają w rozkładzie dwie jednostki treningowe. Przed południem w pełnym słońcu na boisku zabrakło jedynie Maika Nawrockiego i Mattiasa Johanssona. Na początku Kosta Runjaić zebrał wszystkich w kółku i przemawiał przez kilka minut. Następnie przywitany został nowy bramkarz - Dominik Hładun.



"Tunel, tunel!" - zarządził Artur Jędrzejczyk i po chwili Hładun musiał przebiec przez szpaler kolegów, którzy poklepywali go po głowie. Taki sam chrzest nie ominął także nowych członków sztabu szkoleniowego - możecie to obejrzeć na poniższym filmie.



Fotoreportaż z treningu - 35 zdjęć Woytka







Pierwszy trening byłego bramkarza Zagłębia przebiegł pod znakiem indywidualnej pracy z Arkadiuszem Malarzem. W tym czasie Stergios Fotopoulos kierował rozgrzewką, podczas której odbyły się angażujące i nakręcające atmosferę gierki. W pierwszej zawodnicy podzieleni na dwa składy rywalizowali na strzały z główki między ustawione tyczki. Ekipa, która zanotowała więcej trafień, zdobywała punkt, a przegrani wykonywali pompki. Drugą rywalizacją były dośrodkowania z bocznych stref boiska i strzały na bramkę strzeżoną przez zawodnika ze składu rywali, który chwilę wcześniej sam próbował strzelić gola. Asystenci Runjaicia liczyli wszystkie trafienia i tym razem także gorszy skład musiał pompować.



Następnie przyszła pora na grę w dziadka, który uzyskał nową nazwę - "rondo". Nowy sztab szkoleniowy zdecydował, że od początku kompleksowo podejdzie do kwestii treningów - na każdych zajęciach pojawiają się zarówno elementy siłowe i wytrzymałościowe, jak i elementy taktyczne. Podobnie było w czwartkowe przedpołudnie, kiedy to pół grupy na jednym boisku pracowało nad ustawieniem we własnym polu karnym w sytuacji gdy przeciwnik wykonywał stały fragment gry, a druga połowa miała siłownię plenerową na przyrządach przygotowanych przez Bartosza Bibrowicza.



Drugi trening został zaplanowany na godzinę 17.