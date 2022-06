Kobylak wypożyczony do Radomiaka

Piątek, 17 czerwca 2022 r. 19:22 Maciej Frydrych , źródło: Legionisci.com

20-letni Gabriel Kobylak sezon 2022/23 spędzi w Radomiaku Radom. Młody bramkarz ostatnie dwa sezony był wypożyczony do pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. W pierwszych dniach przygotowań do nowego sezonu ćwiczył z pierwszą drużyną Legii.



W sezonie 2021/22 Kobylak opuścił zaledwie jedno spotkanie na zapleczu ekstraklasy. W sumie rozegrał ich 33, a sześciokrotnie zachował czyste konto. Ostatecznie Puszcza zajęła 14. miejsce. Dla 20-latka był to spory progres względem wcześniejszego sezonu, kiedy rozegrał 17 gier.