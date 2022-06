Trening: Zacięta rywalizacja

Piątek, podobnie jak poprzednie dni, stał pod znakiem dwóch jednostek treningowych. Poranne zajęcia odbyły się w siłowni, a popołudniowe na boisku. Nie uczestniczył w nich Bartosz Kapustka , który zgodnie z założeniami ma nieco mniejsze obciążenia. Ponadto zabrakło Mattiasa Johanssona , Joela Abu Hanny i Gabriela Kobylaka . Ten ostatni został wypożyczony do Radomiaka Radom. Fotoreportaż z treningu - 37 zdjęć Woytka Trening trwał niecałe 90 minut, ale był bardzo urozmaicony. W zasadzie za każdym razem podczas rozgrzewki sztab szkoleniowy wymyśla ćwiczenia, które wprowadzają elementy rywalizacji i uśmiechu - nie inaczej było w piątek. Najciekawsza była jednak rywalizacja polegająca na przeprowadzaniu ataków dwóch na jednego + bramkarz. Atakujący po oddaniu strzału musieli natychmiast przemieścić się w stronę drugiej bramki i wcielić w rolę obrońców, bo momentalnie atak rozpoczynała trójka przeciwników. Nie zabrakło emocji. Z dobrej strony pokazał się Josue , który brylował nie tylko w ataku, ale także w defensywie. Nieźle w pierwszych dniach prezentuje się także Jasur Yaxshiboyev . Żadna z ekip nie chciała dać za wygraną, więc losy rywalizacji rozstrzygnęła dogrywka, a w niej lepsi okazali się "Żółci", którzy radośnie celebrowali zwycięstwo, co możecie obejrzeć na poniższych zdjęciach. W trakcie treningu był także czas na zagadnienia taktyczne. Aleksandar Rogić pracował z obrońcami na jednej połowie, a gracze ofensywni mieli zajęcia strzeleckie. W sobotę kolejny dzień pracy, a w niedzielę o godz. 17 odbędzie się pierwszy sparing - rywalem Legii będzie Chojniczanka Chojnice.

PiotrŻo(L)iborz - 29 minut temu, *.play-internet.pl Takie ćwiczenia, ze zmianą ataku na obronę to miałem grając w kosza już dawno temu, bardzo fajnie, że coś takiego wprowadzili też u piłkarzy. Jeszcze jedna zasada by się naszym przydała, aby nie podawać do kolegi gdy istnieje możliwość przejęcia piłki przez przeciwnika. odpowiedz

