Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 18 czerwca 2022 r. 14:44 Redakcja, źródło: Legionisci.com

I liga U12: Legia Warszawa U12 - STF Champion Warszawa '10



Strzały (celne) [15-60']: Legia 18(11) - Champion 9 (1)



Legia: Olaf Szczęsny - Filip Wancerz [11], Dawid Rodak, Olivier Pruszyński, Mateusz Pawłowski, Aleksander Badowski, Oskar Putrzyński, Kacper Jaczewski, Antoni Błoński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Zmagania weekendowe rozpoczęły się od meczu Legii U12 z STF Champion Warszawa. Legioniści, mimo mocno okrojonego składu, mimo braku zmian grali w całkiem szybkim tempie, imponowali także w pojedynkach indywidualnych - ale i goście, prowadzeni przez Macieja Bykowskiego, szczególnie w II połowie zaprezentowali kilka groźnych akcji, ostrzeliwując również słupek i poprzeczkę. Legia triumfowała w swojej grupie I ligi warszawskiej U12 i na 5 tygodni zawodnicy z rocznika 2010 znikają z boisk mazowieckich.



Legia LSS U11B - UKS Irzyk II Warszawa 2011



Legia LSS: Maksym Boguszewski, Julian Zdzichowski, Kacper Zaród, Tymon Mądry, Jakub Czemerys, Jonatan Pol, Tomasz Korczyński



Legioniści już wcześniej zapewnili sobie awans do wyższej ligi, więc sobotnie spotkanie miało dość luźny charakter. Widzowie obejrzeli za to grad goli, zresztą i goście mieli niejednokrotnie okazję cieszyć się ze zdobytych goli. Teraz na naszych zawodników czekają zasłużone wakacje.



XXVII Turniej Piłki Nożnej im. Kazimierza Górskiego" (rocznik 2010 i młodsi):



Drużyna LSS U11A oraz Legia Soccer Schools Bemowo U10/U11 zagrały na organizowanym przez Football of the Future turnieju U12. Mecze rozgrywano w Górze Kalwarii i Krzakach Czaplinkowskich, każdy trwał po 22 minuty. Zespół LSS U11A w sobotę zagrał z : KS Wilanów, SEMP-em II Ursynów, Okęciem II Warszawa, Energia Kozienice, SEMP I Ursynów, Koroną Ostrołęka, Zniczem I Pruszków. Mecze były dla grających bez zmian legionistów sporym wyzwaniem fizycznym i pod koniec dnia mieli już pewne kłopoty z nawiązaniem wlaki z mocnymi rywalami, nierzadko z czołówki mazowieckiej rocznika 2010. Mimo wszystko gracze z Łazienkowskiej awansowali do rozgrywek "Ligi Europy". Tu w wielu meczach toczyli zaciętą walkę (Energia Kozienice, Mazovia Mińsk Maz., Korona Ostrołęka, Bóbr Tłuszcz, MKS Przasnysz), byli jednak i przeciwnicy trudni do powstrzymania (Żyrardowianka czy Znicz II Pruszków).



Drużyna Legia Soccer Schools LSS Bemowo, złożona w sporej mierze z graczy z rocznika 2012 w sobotę grała z następującymi przeciwnikami: AP Żyrardowianka, Mazovia Mińsk Mazowiecki, Korona Góra Kalwaria, Znicz II Pruszków, MKS Piaseczno i KS Drukarz. Dla naszych zawodników, przy ogromnej w większości różnicy fizycznej, tego dnia sukcesem była każda bramka.

W niedzielę z początku było podobnie w meczach z Koroną Góra Kalwaria (choć to spotkanie było dosyć zacięte), Zjednoczonymi Stryków czy KS Wilanów. Nie do końca dla wszystkich spodziewanie, legionisci odnaleźli nowe siły w meczach z drużynami z czołówki "ligi Konferencji" - SEMPem i Pogonią II Grodzisk Maz., i końcówkęturnieju mogą uznać za udaną pod względem gry i skuteczności.



Końcowymi triumfatorami turnieju zostali gracze Znicza I Pruszków 2010.



Legia LSS U11: Patryk Merchel, Eryk Urbanowski, Szymon Kozioł, Mikołaj Pacholski, Filip Mazan, Adam Piotrowicz, Maks Kielak, Oleksandr Busko, Kajetan Szafrański

Trener: Piotr Chmiel

Legia LSS Bemowo U10/U11: Tadeusz Porucznik - Stanisław Panek, Kamil Gągola, Antoni Brodzik, Franciszek Faryniarz, Franciszek Korżniakow, Franciszek Koźbiał, Kordian Drygała, Jan Dędrych, Michał Turma, Sebastian Karpiński, Michał Kowalczyk, Gustaw Zbrzeźny.

Trener: Bartosz Kaca



Turniej "13. U10 PT Sports Junior-Cup" (rocnzik 2012):



Legia LSS U10A zagrała na "13. U10 PT Sports Junior-Cup" w niemieckim Verl koło Bielefeld. Wśród ponad 100 uczestników znajdowali się między innymi:

FC Bayern Monachium, Atletico Madryt, Benfica Lizbona, Borussia Dortmund, Valencia FC, Olympique Marsylia, RB Lipsk, PSV Eindhoven czy Bayer 04 Leverkusen.

Na początek gracze z Łazienkowskiej zagrali w grupie eliminacyjnej z MSV Duisburg, VFR Frankenthal i FC Sürenheide. Dzięki dobrej postawie w w tych meczach, awansowali do górnej połówki turnieju. W grupie "championów", w sobotę oraz w niedzielę rano czekali już naprawdę poważni przeciwnicy: TSV 1860 Monachium, FC Sankt Pauli, Hertha Zehlendorf, duński Gentofte FA i Union Berlin. O sukces siłą rzeczy nie było łatwo.



Drużyna LSS U10A zakończyła rywalizację w turnieju meczami w grupie finałowej o miejsca. Legioniści walczyli z SV Baunatal, SV Darmstadt 98 i Hamburger SV i spisywali się nieźle. Zyskane doświadczenie jest bezcenne, a i kilka wygranych zasłużenie meczów również daje pozytywnego "kopa" na przyszłość.



Legia LSS U10B - AMP Gool Warszawa 2012



Strzały (celne): LSS 23 (15) - AMP Gool 46 (22)



Legia LSS U8 - AMP Gool U8 2014



Legia: Mikołaj Staniak, Jakub Sałamacha, Sebastian Borowski, Kacper Rainka, Charyton Sokal, Maciej Wierzbicki

Trener Łukasz Wawer