Czytałem, że dziś w spariungu zagra przeciwko nam Ryczkowski. Typowy wychowanek naszej akademii. Trenował z jedynką parę lat, parę wypożyczeń, nie przebił się, poszedł do Górnika. Tam przez 2 lata grał ogony lub wcale, wylądował w Motorze w trzeciej lidze (ekstraklasa to dla mnie pierwsza). Teraz poszedł do drugiej ligi do Chojniczanki. Ma już 25 lat. To nie o Ryczkowskim ale o naszej żenującej akademii, która od lat wychowuje kopaczy a nie piłkarzy. Potem ktoś napisze "nie dostają szansy w jedynce", ale jakoś w żadnej innej drużynie ekstraklasy kariery nie zrobił. W dodatku, poprawię się, to przecież nie typowy wychowanek akademii ale wybitny. Reprezentant młodzieżowych reprezentacji kolejnych roczników. Często jako jedyny z Legii w swoim roczniku. Jak wielu jest takich jak Ryczkowski, którzy w wieku 25 lat walczą o skład w drugiej lidze? Ta akademia to dno, propaganda i nic więcej.

1 godzinę temu

@geds: Ale z ciebie populista. Z Lecha tez ci moge jakiegos asa napisac, ktory nie zrobil kariery. Np Milosz Kozak. Tez sie wyroznial i tuła sie tak samo jak Ryczkowski. Czy to znaczy, ze Lech ma slaba akademie?



Legia dostarcza najwiecej nazwisk do ekstraklasy i 1 ligi wiec chyba jednak cos tam szkoli. Nie dostaja szans u nas ci najlepsi, a po 2 nie tworzymy takiej wizji jak Lech. O co chodzi? Juz tlumacze. Lech np mlodych, ktorzy szybko chca wyleciec zagranice (u nas np Ojrzynski do LFC) zamyka im droge na ew. powrot i pokazuje innym, ze droga jest inna. I ci mlodzi zostaja, ida na wypozyczenie, po 1 dobrym sezonie zostaja bo ich przekonuja, ze to bedzie najlepsza droga. Tworza od dzieciaka jedyna sluszna droge rozwoju i jak ktos nie chce nia isc to nie idzie za dzieciaka do Lecha. A u nas co? Pol sezonu jak Karbo i wypychamy bo kasa sie musi zgadzac, poza tym nasza historia pokazuje takiemu Karbownikowi zeby uciekac, bo za chwile przyjdzie jakis obcokrajowiec i Karbo juz by nie gral i nikt na niego nie postawi bez presji bo wiadomo. Przyklad Praszelika. Nie dostawal tylu szans ile chcial, odszedl do Slaska i tam od razu po kilku meczach transfer i za chwile przepadnie. Roznica miedzy nami a Lechem jest taka, ze w takim Lechu Praszel by zostal bo by wiedzial, ze dostanie wiecej szans, a jesli wykreslajac Legie bylby wychowankiem, ktorego chce Hellas, to by mu to wybili z glowy, zostawiajac na kolejny rok i przekonujac, ze to dla jego dobra. Wizja. To jest klucz. Dlaczego Mosor i Wldoarczyk odeszli? Bo nikt im nie przedstawil drogi tylko jakos to bedzie. Bedzie nowy trener to go moze wezmie, a jak sie zmieni trener i dyrektor sportowy to juz nie wiadomo. A w takim Lechu maja przejrzysta droge, ktora przedstawiaja takiemu mlodemu. I tu jest glowna roznica. Wystarczy zobaczyc obecnie co sie dzieje. Nie wiadomo nawet kto dyrektorem Akademii, co chwiel zmieniamy strategie i droge.

