Sparing: Legia Warszawa 3-1 Chojniczanka Chojnice

Niedziela, 19 czerwca 2022 r. 18:46 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu sparingowym podczas przygotowań do nowego sezonu Legia Warszawa wygrała z drugoligową Chojniczanką Chojnice 3-1. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 24 czerwca w Austrii, a ich przeciwnikiem będzie rumuński zespół Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.



Fotoreportaż z meczu - 38 zdjęć Woytka







W pierwszej połowie Kosta Runjaić zdecydował się wystawić mocniejszy skład. W 7. minucie padła pierwsza bramka dla Legii. Josue przyjął piłkę od Ribeiro tuż przed polem karnym i popisał się pięknym strzałem po długim rogu. Chwilę później doskonałą sytuację zmarnował Lirim Kastrati. Legionista otrzymał bardzo dobre podanie w pole karne, jednak fatalnie skiksował. W 31. minucie Bartosz Kapustka otrzymał podanie ze skrzydła od Yuriego Ribeiro, odwrócił się, minął obrońcę i pięknym uderzeniem z 20 metrów posłał piłkę do bramki.



Po przerwie na boisko pojawiła się nowa jedenastka zawodników w barwach Legii. W 66. minucie po wrzutce Karbowego z rzutu wolnego piłka dotarła do Sebastiana Golaka, który z bliskiej odległości pokonał Dominika Hładuna. 10 minut później padła trzecia bramka dla Legii. Prawą stroną pobiegł Igor Strzałek, zagrał do Macieja Rosołka, a ten niepilnowany strzelił z ok. 10 metrów.



W sparingu nie zagrali Jasur Yaxshiboyev, Maik Nawrocki i Joel Abu Hanna, którzy pracowali indywidualnie z trenerami od przygotowania fizycznego.







fot. Woytek / Legionisci.com