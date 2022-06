42. urodziny Malarza

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kudlaty wyp. - 6 minut temu, *.aster.pl Jak będzie obchodził 49 albo 62 urodziny to też będzie info że obchodzi urodziny? A Leszek Pisz kiedy ma urodziny? Będzie info? odpowiedz

Wsciek(L) y - 12 minut temu, *.orange.pl Dużo zdrowia Legionisto :-) odpowiedz

majusL@legionista.com - 59 minut temu, *.214.250 naj(L)epszy rocznik. zdrowia i sukcesow Byku !!! :):):) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.