Runjaić o meczu z Chojniczanką

Niedziela, 19 czerwca 2022 r. 19:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Nie będę oceniać po pierwszym meczu, ani po drugim czy trzecim. To okres przygotowawczy. Za nami ciężki tydzień przygotowań. Widzieliśmy dziś trochę zachowań, które zaczęliśmy ćwiczyć na treningach. Wygraliśmy to spotkanie - zwycięstwo również było naszym celem dzisiaj. Oczekiwaliśmy, że nie stracimy bramki - to nie wyszło. Zagrały dwa różne zespoły. Cieszy również, że zakończyliśmy ten mecz bez urazów - powiedział po meczu z Chojniczanką trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.



- Wystąpiło dziś wielu młodych zawodników, którzy dopiero do nas dołączyli. To było dobre spotkanie. Po pierwszej i drugiej połowie zawodnicy mieli dodatkowe serie biegów - teraz mocniej koncentrujemy się na przygotowaniu fizycznym, a dopiero później, w drugiej części przygotowań, kiedy dołączą do nas pozostali zawodnicy, będziemy kontynuować pracę nad taktyką i szczegółami.



- Nie chcę komentować gry poszczególnych zawodników. Widziałem, że wszyscy dziś chcieli grać, że dużo z siebie dawali. Dzisiaj jest naprawdę gorąco i w takich warunkach ciężko się gra.



- Jesteśmy świadomi, na jakim jesteśmy etapie i poziomie. Prawdopodobnie będziemy grać czterema obrońcami.



- Jutro zapadną ostateczne decyzje, kto pojedzie z nami do Austrii.