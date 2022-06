Kikolski wypożyczony do Chojniczanki

Maciej Kikolski najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w pierwszoligowej Chojniczance Chojnice. Przez ostatnie miesiące 18-letni zawodnik trenował z pierwszą drużyną Legii i często zasiadał na ławce rezerwowych w meczach. W niedzielę wystąpił już w barwach Chojniczanki w przegranym 1-3 sparingu z Legią Warszawa. Kilka dni temu Legia wypożyczyła Gabriel Kobylaka do Radomiaka Radom, a Mateusz Kochalski ma wkrótce na tej samej zasadzie zasilić zespół w Stali Mielec. Wszystko wskazuje więc na to, że o miejsce między słupkami będą walczyć Dominik Hładun , Cezary Miszta i Kacper Tobiasz .

Le Ja - 6 godzin temu, *.centertel.pl Tobiasz na pierwszego, rezerwowy Hładun, a Miszta oby nie musiał na bramce Legii już stać. Może nawet jakiś chętny się na niego znajdzie. odpowiedz

olew - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Świetny już bramkarz, pamiętam z jednego pełnego meczu u nas. Brawo Legia ! Niech się ogrywa w I lidze. odpowiedz

Kacper - 8 godzin temu, *.chello.pl 1)Tobiasz -2) Hladyn- 3) Miszta i bedzie dobrze :) odpowiedz

Juzio - 8 godzin temu, *.centertel.pl Kto? odpowiedz

