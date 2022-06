Robert Pich zostanie piłkarzem Legii

Robert Pich wkrótce powinien zostać ogłoszony piłkarzem Legii Warszawa. 33-letni Słowak trafi do stołecznego klubu jako wolny zawodnik, ponieważ w czerwcu wygasł jego kontrakt ze Śląskiem Wrocław. W poniedziałek Pich stawił się w Legia Training Center. Pomyślnym przejściu testów medycznych i po podpisaniu kontraktu wyruszy z drużyną do Austrii. Robert Pich ur. 12 listopada 1988, Svidník (Słowacja) Wzrost / waga: 173 cm / 68 kg Pozycja: pomocnik Kariera: MŠK Tesla Stropkov (juniorzy) (Słowacja) 2007/08-(j) 2008/09 SK Slavia Praga (Czechy) (w) 2008/09 FO ŽP Šport Podbrezová (Słowacja) 2009/10- (j) 2010/11 FK Dukla Bańska Bystrzyca (Słowacja) (w) 2010/11-(j) 2013/14 MŠK Žilina (Słowacja) (w) 2013/14(j) 2015/16 Śląsk Wrocław (j) 2015/16 1.FC Kaiserslautern (Niemcy) (w) 2015/16 Śląsk Wrocław (j) 2016/17 1.FC Kaiserslautern (Niemcy) (w) 2016/17-2021/22 Śląsk Wrocław

Mierda Humana - 7 minut temu, *.net.ar Trzeba się upić, bo na trzeźwo przyjmować takich newsów się nie da. Miodupski robi z Legii jakieś przytulisko dla upadłych aniołów ekstraklapy, z Tibą nie wyszło, bo za bardzo zużyty, to przyjdzie następny weteran do odcinania kuponów. To chyba fanaberia Runjaicia, bo już miał go kiedyś pod swoimi skrzydłami, tyle, że przez 8 lat wiele wody w Wiśle upłynęło, a gostek już młodszy nie będzie. Mam nadzieję, że do wzmocnienia rywalizacji, a nie jako pewny wybór w podstawie. odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Ch..j, d..pa, kamienie i do tego jeszcze Pich. odpowiedz

Ćabej adlup w jyr - 2 godziny temu, *.. klamer, chładón i pichacziu (chrupek, herbatnik i przeterminowany korniszon/kurwiszon) to poziom rezerw, jeśli załapaliby się do kadry meczowej



nie ma się co denerwować bo te odpady świadczą o tym że;



- Zielu, chuja się zna na skautingu (takie kluby jak Legia powinny mieć skautów którzy znajdują, obserwują i przewidują progres u kopaczy 19-22 lata, a nie pokracznych dziadów)



- albo druga opcja, Zielu chuja się zna na skautingu ale wie też że z tym mopem nie odbijemy się od dna i bierze największe gówno z rynku aby spaść i pozbyć się wylokowanej gangreny



odpowiedz

robert60 - 2 godziny temu, *.174.207 Absurdalny transfer. Nie dający nic na przyszłość. Koncepcja budowania drużyny jak w Warcie czy Górniku Łęczna oparta na starych wyjadaczach, którzy będą walczyli o bezpieczne miejsce w tabeli? I czekanie nie wiadomo na co? Przecież Mioduski nie wyłoży za rok czy dwa więcej kasy bo nie ma... Chyba, że chodzi o dotrwanie aż pojawi się nowy właściciel? Oby tylko zdążył, bo potem będzie jak na Konwiktorskiej.... odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.plus.pl @robert60: Akurat na Konwiktorskiej obecnie zero długów, a wręcz niezła sytuacja finansowa. Słaby przykład... odpowiedz

Bolek - 2 godziny temu, *.58.90 Ale zobaczycie, on się broni liczbami i nam też te liczby zapewni. Przecież w tym sezonie tylko Ekstraklasa, wystarczy odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Cóż...to jest Miś na miarę naszych obecnych możliwości.



Było się pozbywac Cholewiaka? Ten przynajmniej biegał.... odpowiedz

robson - 3 godziny temu, *.chello.pl ale bieda odpowiedz

Dezerter - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To i tak będzie ,,najlepszy,, transfer... odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Europo drżyj faken! odpowiedz

shai - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ja się dziwię ludziom, że się dziwią... Za Mioduskiego nigdy dobrze nie będzie, nigdy! Jedyne światełko w tunelu za Mioduskiego to nadjeżdżający pociąg ekspresowy :( odpowiedz

Ding - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Przykro patrzeć, jak Zielu rozmienia na drobne swoją legendę jako słup Mioduskiego odpowiedz

(L)eon - 4 godziny temu, *.com.pl Staropolskie przysłowie" Kto nie ma miedzi, ten na du..ie siedzi " sprawdza się dziś w 100%. I tyle w temacie.

A miedzi " nie ma i nie będzie". Zostaje walka o przetrwanie, jakieś wyższe loty , to może za dekadę, przy korzystnych zmianach właścicielskich i odrobinie szczęścia. W historii Legii bywały już okresy ponad dwóch postnych dekad, świetnie pamiętam.

Dla pokrzepienia serc przypominam - po wojnie nigdy nie spadliśmy z najwyższej rozgrywkowej, nie ma drugiego takiego klubu w Polsce. odpowiedz

Carrington - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @(L)eon: Jest jeszcze jedno przysłowie '' Pieniądze to nie wszystko '' . Ambicja - piłkarze powinni ją mieć , a jak nie mają to Trener powinien im ją narzucić . Myślę , że są w historii przykłady , że bez ogromnych/dużych nakładów też można zbudować formę i stanąć na podium , najwyższym zresztą . Gramy jak zwykle o Mistrza , trudna sytuacja nie może nas zmienić , nie z nami te numery (przetrwanie to za mało) . Byle by nie grać jednym wysuniętym napastnikiem (defensywnie) : dwóch napastników ma być , inaczej popadniemy w jeszcze większy kryzys . Ciułanie punktów jest zgubne . Może Trener poprowadzi drużynę ofensywnie , zobaczymy . Oby ! odpowiedz

Zlb - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Panowie skąd ten płacz nagle?Czego się spodziewaliście?Niestety brak Naszej zdecydowanej reakcji na to co wyprawia Nasz prezes doprowadziła do katastrofy!Czas Bracia na LEGIA TO MY... odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl @Zlb : Dokładnie.Przyglądamy się biernie jak klub upada.Najpierw kupimy karnety na nowy sezon a później podzielimy losy milicyjnego klubu z Krakowa.

Mioduski mógłby wydać książkę jak w 5 lat doprowadzić klub do upadku. odpowiedz

Milan - 3 godziny temu, *.co.at @Zlb : Bojkotujemy karnety, nie ma innej drogi odpowiedz

Zlb - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie no petarda wzmocnienie!Kogo ma zastąpić?Perkharta czy Wszołka?₩Panie Rjuniac na bank Pan się będzie podpisywać pod wszystkimi transferami? odpowiedz

S3p - 4 godziny temu, *.centertel.pl O jprd odpowiedz

Alex Bielany - 4 godziny temu, *.172.21 A na co ten stary dziad? To juz lepiej Kosecki niech wroci albo Kuchy odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Alex Bielany : Aż się boję że Panu Jackowi zamarzy się doświadczony team Trałka-Mączyński-Gol odpowiedz

Szrot kur...a szrot - 4 godziny temu, *.157.171 Tzn. solidny ligowiec odpowiedz

Ursus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Serce boli jak patrzę co oni robią z naszą ukochaną LEGIA powinniśmy sie liczyć w europie walczyc o puchary a nie o utrzymanie MAM DOŚĆ TYCH RZĄDÓW odpowiedz

Artur Kuczyński - 4 godziny temu, *.96.102 Miodalski to bankrut, Krzysiek Stano Stanowski pisał już o tym dawno to psy na nim tu wieszali.

A ten ligowy wyjadacz w sam raz do walki o utrzymanie, bo do tego Miodelas gołodupiec nieudacznik doprowadził. odpowiedz

Daszka - 4 godziny temu, *.chello.pl Klasyczny miodowy transfer. Dożyliśmy czasów, że średniak (umiejętności + wiek) ma uchodzić za wzmocnienie. Szkoda dalszych słów na tę naszą legijną mizerię...



odpowiedz

Legion - 5 godzin temu, *.chello.pl I to mają byś wzmocnienia po KATASTROFALNYM sezonie!!?? Mioduski weź ty wreszcie wyp...........j z naszej Legii!!!!!! Ja zupełnie nie rozumiem niektórych wpisów tu, że "to będzie sezon przejściowy", albo że "za 3-4 powalczymy o mistrzostwo". Przecież patrząc na tendencję, to za 3-4 lata to my powalczymy, ale o utrzymanie, i tym razem już niekoniecznie z sukcesem. Po następnym sezonie bez pucharów to niby z jakich pieniędzy my mamy zrobić drużynę na mistrzostwo? Albo kogo sprzedać za duży hajs? Misztę? Skibickiego? Ciepielę? No żart chyba.Teraz mamy sezon bez pucharów i za wszelką cenę trzeba się zakwalifikować do przyszłorocznych, a nie żadne "przeczekanie". odpowiedz

lub2003 - 5 godzin temu, *.comcast.net Po transferach, a raczej ich braku, widac ze z forsa jest bardzo krucho. odpowiedz

SEBO(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl Nie zmieniam zdania od kilkunastu miesięcy-

CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE (CAŁY CZAS) !

odpowiedz

Juras - 5 godzin temu, *.plus.pl O świetnie, w 32 meczach na skrzydle i w pomocy miał nawet 1 asystę (JEDNĄ!!!!!!!) odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.plus.pl Cóż jako zmiennik może byc odpowiedz

iiii - 5 godzin temu, *.interkam.pl @:): taaaa Skibickiego chyba hehe odpowiedz

Men - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Robert, idź do domu. To nie jest klub dla starych piłkarzy. Starych, przeciętnych piłkarzy. odpowiedz

sochaczew444 - 5 godzin temu, *.interkam.pl Sadze,ze ze słow Zielinskiego o "odchudzaniu " kadry nalezy sie spodziewac odejscia kogos z czworki Josue Mladen Nawrocki Wieteska! odpowiedz

Legia - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @sochaczew444: raczej kharatin, kastrati, lopes, odpowiedz

Prion - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Legia: myślę,że na żadnego nie znajdzie się chętny. Lopes pół roku dogra odejdzie darmo. Kastrati i Charatin chyba za mało grali by nawet za pół banki odejść.no chyba że rozwiążą kontrakty i będą za free odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 5 godzin temu, *.19.184 Liczyłem raczej na wiadomość Pich nie dla Legii. No cóż obym się mylił. odpowiedz

ras4 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl było słabo teraz będzie jeszcze śmiesznie odpowiedz

iiii - 5 godzin temu, *.interkam.pl @ras4: u nas jak nie na ostatnia chwile miliony to teraz odpady kolejne okienko to juz chyba tylko handel i gra tym kto jeszcze zostanie.Kostia gdzies ty sie wpakowal odpowiedz

arek - 5 godzin temu, *.chello.pl Odeszli: Wszołek, Pekhart i Verbić, jest poważne ryzyko utraty Jozue. Przyszli stary Pich i Kramer. My się wzmocniliśmy? Zieliński idiota ogłosił że koniec wzmocnień. Najsłabszą kadrę co najmniej od pół wieku mieliśmy w poprzednim sezonie. Teraz będziemy mieli jeszcze słabszą? odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Extraklapowy wyjadacz odpowiedz

onomatopeja22 - 5 godzin temu, *.interkam.pl Zielinski mowi ze teraz zmniejszanie kadry heheh czyli Josue out Muci out i pewnie Miszta odpowiedz

bizon - 6 godzin temu, *.orange.pl O rany, co za transfery... Zielu miał budować PERSPEKTYWICZNĄ drużynę, a póki co ściąga za darmo już prawie emerytów. W dodatku przepłaconych. Gdzie jest MŁODZIEŻ? Co sezon to samo... odpowiedz

Tombo - 6 godzin temu, *.centertel.pl Rocznik Roberta Lewandowskiego, tylko trochę młodszy ;) odpowiedz

K(L)uczbork - 6 godzin temu, *.242.194 A gdzie jest obiecany transfer Bartosza Rymaniaka ? odpowiedz

iiii - 6 godzin temu, *.interkam.pl @K(L)uczbork : chodza sluchy ze Kosa jest chetny i Jacek jest na tak.No a pomocnikiem ma byc Evgeniy Baskirov notabene tez bez klubu hahaha odpowiedz

Bez pośPichu - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Rosołka trza dać na atak , niech on i Blaz nastrzelają mnóstwo goli , a na skrzydło powołać KUCHEGO ! On by się zgodził , nawet za małe pieniądze . Nie rozumiem , dlaczego Kosta ani Zielu nie są zainteresowani powrotem Kucharza . Wszystkim , którzy zakpią z tego pomysłu odpowiadam krótko : jesteście niemądrzy . odpowiedz

detts - 5 godzin temu, *.chello.pl @Bez pośPichu:

ty jesteś durniem!!! Kuchy nawet w Pogoni był wiosną tylko zmiennikiem. O co ty chcesz grać? Już nawet kibicom tego klubu śni się tylko średniactwo... nawet i to Mioduski "osiągnął" odpowiedz

Bez pośPichu - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @detts: Odwrotnie leszczu - to ty jesteś durniem , a ja myślę konstruktywnie . Kosta go lekceważył , ale to nic nie zmienia , Kuchy trzyma poziom (nie tylko piłkarski zresztą) . odpowiedz

Remek - 6 godzin temu, *.orange.pl Gościu przychodzi żeby pare złotych na piłkarska emeryturę zarobić.

Te transfery to jakaś parodia.

Bo tak katastrofalnym sezonie powinna być prawdziwa rewolucja.

Nie chce krakać ale zapowiadają się bardzo chude lata. odpowiedz

ferds - 6 godzin temu, *.chello.pl rocznikowo to są 34 lata. Dużo!!! Będzie grał u nas jesienią a nie wiosną 2022, 34 lata. To dobry gracz , ale... to ma być tabudowa drużyny żeby co rok robić 2-3 wzmocnienia? Przy takich wzmocnieniach to co rok będzime budować drużynę od początku, tym bardziej że na to nałożą się odejścia młodych, którzy chcą odejść i można na nuch zarobić. W ten sposób to ciągle co runda będzię 8 "do", 8 out. Zieliński jak poprzednicy, co innego gada co innego robi. odpowiedz

olew - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Witam !!! Powodzenia w najlepszej polskiej drużynie ! a to zawsze była jest i będzie LEGIA !!! Brawo Legia ! odpowiedz

Kibic - 6 godzin temu, *.net.pl @olew: Witamy w Legii powodzenia, narazie nie ma co narzekać, zobaczymy co pokaże przez te dwa lata, dobry piłkarz. Ważne ze pasuje do koncepcji trenera odpowiedz

Trener Bramkarzy - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Aha, transfer Picha to na razie koniec WZMOCNIEŃ................ wypowiada się dla PS Jacek Zieliński - buhahahahahahaha. Czyli ani Baku, ani innego skrzydłowego nie zobaczymy... Napastnika to pół nie mamy, chyba, że Kramer odpali... odpowiedz

iiii - 6 godzin temu, *.interkam.pl @Trener Bramkarzy: teraz poleca w druga strone i opchna Miszte i Josue odpowiedz

Trener Bramkarzy - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Przypominam peany.. jak Zieliński przychodził za Kucharskiego.. Ajajajajaj Jacek Legijne DNA itp... Te transfery to żart.. Hładun w prawie spadkowiczu nie grał, nie umie grac na przedpolu... na linii lepiej ale gdzie u do Strebingera... Ale Pich to szczyt , chyba , ze do II druzyny jako mentor... Zmierzamy na dno sportowo, ambicjonalnie i organizacyjnie.. Od Miodka, przez Scouting ... Kucharski to chociaz FM odpalił i próbowal jakieś talenty znajdować, a Jacek widze to na bakier z komputerem jest... Dramat, Degrengolada Dziadostwo... odpowiedz

Byniu - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: Człowieku on nie operuje swoimi środkami i jest tylko pracownikiem klubu.Niestety z pustego to nawet Zieliński z legijnym DNA nie naleje.On może co najwyżej w ramach budżetu operować.Myślę,że młodzi powinni dostawać zdecydowanie częściej szansę.Trzeba ich ogrywać .Przyszłość należy do nich,a Legia i tak raczej świata nie zawojuje przez następne lata,a z tych młodych może kilku się wybije odpowiedz

iiii - 6 godzin temu, *.interkam.pl @Trener Bramkarzy: Jacek to taki dobry wujek co wzial te posade bo tak jakby zlapal pana Boga za nogi..gosc bez znajomosci jezyka kontakto nawet w Polsce bez pojecia o wylawianiu talentow.ot taki wujek Jacek heheh.a to ze sprowadza Picha i Hladuna heheh no kto z was bedac przecietnym kopaczem nie skorzystalby z oferty badz co badz duzego klubu w Polsce odpowiedz

arek - 6 godzin temu, *.chello.pl @Byniu:

Jak każdy dyrektor sportowy. Każdy jest tylko pracownikiem klubu. Po co bredzi o budowie drużyny i stabilizacji skoro zbiera ludzi na rok do gry. Pich ma 34 lata. A pozostańmy poza problemami budżetowymi, po co nam Hładun? Będziemy cały rok grali tylko w Polsce. Jest już ograny Miszta, są dobrzy Tobiasz i Kochalski, bo jak wiadomo my potrafimy wychowywać tylko bramkarzy. A dlaczego Hładun, przecież Zieliński mówił że postawimy na młodych bramkarzy, że z bramka to nie priorytet, priorytet to ofensywa.... ano dlatego, że Hładun był wolny i tyle sensu tego tranferu. Mamy kolejnego idiotę na stanowisku dyrektora sportowego. odpowiedz

onomatopeja22 - 5 godzin temu, *.interkam.pl @arek: ja tez sie zastanawiam.Okej pogonili Strebingera bo nie chcial byc 2 bramkarzem wiec po co kolejnego brali jak jest Miszta i Tobiasz i to jakos rozwiazuje problem mlodziezowca.no ale co Hladun liczy grzac ławe? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @iiii: W punkt niestety... byleby taniej.... i po znajomości... dramat odpowiedz

iiii - 5 godzin temu, *.interkam.pl @Trener Bramkarzy: no poza Juranovicem to chyba dawno nie trafilismy jakiegos grajka co pokazal klase.Niby jest Celhaka z Mucim uznani za talenty ale na dzis mozna ich postawic na rowni ze Skibickim czyli przecietniacy odpowiedz

dsasd - 6 godzin temu, *.play-internet.pl ale my nisko upadamy odpowiedz

chrisSiekierki - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Zawodnik całkiem niezły ale szkoda że nie trochę młodszy... odpowiedz

onomatopeja22 - 6 godzin temu, *.interkam.pl @chrisSiekierki: generalnie zawsze podobala mi sie gra Picha i Soboty na skrzydlach wrocławian no ale to bylo 4-5 lat temu.dzis to zawodnicy moze nie starzy ale juz 33 lata swoje robi odpowiedz

Mr T - 6 godzin temu, *.mm.pl Jako zmiennik - niech będzie. Mam nadzieję, że to nie jest tranafer do pierwszej 11. Wczoraj w meczu nie zagrał Yashiboev. Wiadomo czemu? odpowiedz

onomatopeja22 - 6 godzin temu, *.interkam.pl @Mr T: Ludzie czemu piszecie takie bzdury...Legia nie ma kasy co otwarcie mowia,odmawia nam typ z ligi slowackiej., na tak naprawde bedacego zadnym asem Baku nie ma pieniedzy a Wy marzycie o grajkach z pierwszej półki a Picha sadzacie na ławie...w tej sytuacji jakiej znajduje sie klub to taki Pich bedzie gral w podstawie a jego zmienikiem zostanie Skibicki.Jesli jakims trafem wroci Wszolek to drugie skrzydlo bedzie ogarnial z Kastratim lub Rosołkiem.Tak jest prawda odpowiedz

mirek - 6 godzin temu, *.chello.pl @Mr T:

zmiennik? czyli grać będziemy Skibickiem? Kogo on ma zmieniać na tym skrzydle? odpowiedz

JACEK ZIELIŃSKI - 6 godzin temu, *.interkam.pl Mocnym echem widze tu odbija sie ten transfer,ale sadze ze ta zlosc bedzie wieksza i to niedlugo.W kuluarch mowi sie,ze jest chetny na Josue i temat jest rozwojowy.Przy braku gotówki jaki sie w Legii w tym roku zrobił to oferta dla klubu rzedu 1.5 2mln euro bedzie przez prezesa zaakceptowana! odpowiedz

Scyp - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Coraz bardziej przypominamy pewien upadający, milicyjny klub z Krakowa. odpowiedz

ferds - 5 godzin temu, *.chello.pl @Scyp:

wku.... mnie twoje słowa... i co z tego skoro nie sposób się nie zgodzić odpowiedz

Zdzicho - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Byl klub rencisty a teraz jeszcze emeryta.... odpowiedz

Single malt - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Proszę powiedzcie, ze to nieprawda!Nie, żebym coś miał do Picha,ale to pokazuje, jakie są plany i ambicje naszego klubu!!! Potwierdza się mój sceptycyzm co do Zielińskiego. Będzie klepał to, co mu Mioduski narzuci. odpowiedz

Wycior - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Nie podpisał jeszcze kontraktu, nie kopnął piłki a lament jakby ktoś wam ukradł auto… Jak Sagan wracał kilka lat temu było to samo a potem zachwyty jaki świetny pomysł… odpowiedz

chrisSiekierki - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Wycior: bo Sagan pokazał klasę i serce na boisku kilka lat wcześniej i zasłużył sobie na szacunek. odpowiedz

Urs72 - 6 godzin temu, *.chello.pl @Wycior: wszystkie nowe wzmocnienia to ? Odpowiedz sobie sam ,od 2015 ślizgamy się na gow.......ale jeszcze nie toniemy a jak tak dalej będzie się slizgał Miodek to co .....? Szkoda tylko Zielka że gówno ma do powiedzenia i spada jego reputacja córa niżej odpowiedz

Jacq - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Wycior: Sagan a Pich?? Nie no super porównanie...mega..hallo tutaj ziemia.. porażka jak my kimś takim się wzmacniamy..nic tylko ból na sercu i o majstrze można zapomnieć..przykro odpowiedz

kczeczu - 7 godzin temu, *.205.233 to żart ??? 33 letni emeryt Dawkujcie emocje bo mozna na zawał zejść odpowiedz

sochaczew444 - 7 godzin temu, *.interkam.pl brawo zarzad brawo dyrektor Jacek..patrzcie glupcy jak sie łowi perełki odpowiedz

Atmosferić - 7 godzin temu, *.orange.pl No kapitalny dyrektor sportowy - nowe standardy hańby - ale spokojnie - Mioduskiego stać na znacznie więcej.



W tym sezonie spadek. odpowiedz

mietowy - 7 godzin temu, *.aster.pl a co z Wszołkiem ????

odpowiedz

sochaczew444 - 7 godzin temu, *.interkam.pl @mietowy: Wszołek juz tu nie wroci odpowiedz

Darek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Dyrektor sportowy mówił, że będą transfery na jakość nie na ilość. Teraz już wiem, że kłamał.

Kolejny ogór do pobierania pensji. Dajcie mu jeszcze trzy letni kontrakt bo przecież młody, perspektywiczny. Oby to był głupie żart. odpowiedz

onomatopeja22 - 7 godzin temu, *.interkam.pl obawiam sie ze jak pyry awansuja conajmniej do LE to finansowo beda nie do dogonienia!a tam kase z pucharow sie inwestuje kase z transferow wrzuca w kolejne solidne wzmocnienia a nie jak u nas.LE byla 2-3 graczy po 2,5-3mln sprzedane i ku...a brak kasy na solidne wzmocneinia tylko bierzemy 34 letnia zgrana karte z Slaska i kiepskiego bramkarza z Eklapy hahaha czeka nas kilka chudych lat.i mysle,ze za kadencjo Mioduskiego juz lepiej jak miejsca 6-7 nie bedzie odpowiedz

widzę ciemność - 7 godzin temu, *.net.pl @onomatopeja22: obyś się nie mylił bo może być gorzej niż 6-7 miejsce... odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.net.pl @onomatopeja22: narzekanie i płacz nie przystoją kibicą Legii, jeszcze nas porównujesz do lecha ci za czasy… Legia Mistrz odpowiedz

Ekstra - 7 godzin temu, *.175.72 Bardzo fajny transfer odpowiedz

iiii - 7 godzin temu, *.interkam.pl @Ekstra: a jakze odpowiedz

Hiszpan - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Szanowny Panie Jacku. Czy aby naprawdę to ma być owoc Pana harówki??? Emeryt za słaby na Śląsk ma być naszym wzmocnieniem??? odpowiedz

LLL - 3 godziny temu, *.net.pl @Hiszpan: dlaczego za słaby ? odpowiedz

Leon - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Takimi transferami to my daleko nie zajedziemy. Góra środek tabeli odpowiedz

P. - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Jeszcze Śpiączka do ataku i kadra zamknięta. odpowiedz

ajajajaj - 7 godzin temu, *.net.pl @P. : akurat Śpiączka nie jest taki zły... odpowiedz

iiii - 7 godzin temu, *.interkam.pl @P. : Sppiaczka chyba w Koronie

odpowiedz

P. - 7 godzin temu, *.play-internet.pl @iiii: No to o mistrzostwie można zapomnieć. Pozostała walka o puchary. odpowiedz

ZSiedlca - 7 godzin temu, *.3.1 @P. : Śpiączka jest lechitą i w wolnym czasie chodzi na ich kocioł.. odpowiedz

I? - 7 godzin temu, *.175.72 @ZSiedlca: i co z tego ,ważne żeby strzelał i grał odpowiedz

iiii - 7 godzin temu, *.interkam.pl @ZSiedlca: pyry nawet myslaly by zrobic go 3 napastnikiem ale poszedl do korony odpowiedz

Mond - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @I?: Ty tak na poważnie ? Najpierw strzeliłby dla Nas gola w meczu , a nazajutrz (albo dzień wcześniej) darłby japę dla Kartofli w ich Kociołku ? Tak to widzisz ? To mało jeszcze rozumiesz ... odpowiedz

ajajajaj - 7 godzin temu, *.net.pl Simon Marklund może tym panem zainteresowali by się nasi skauci , oglądam go na co dzień w Norwegii na treningach w drugoligowym klubie , ma 22 lata duże jak na ten wiek doświadczenie kości jak ze stali bo kontuzji nie łapie w ogóle i pewnie za 50 tysi euro by przeszedł !!! odpowiedz

Brzoza - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Mlody Polak parę meczy zagra na poziomie Super polskiej ligi i odrazu zagranicę odpowiedz

Elo - 7 godzin temu, *.chello.pl O matko bosko hahahaha odpowiedz

Ziomek - 8 godzin temu, *.oxynet.pl Mam do Zielińskiego szacunek za grę w legii I w ogóle, ale takimi transferami to chyba się kompromituje. Pich juz dawno nic z siebie nie dawał, zawodnik wiekowy, lepszy nie będzie a my chcąc się bic o 1 trójkę (takim składem co jest to i tak będzie ciężko) ściągamy takiego zawodnika ???? juz lepiej dać szansę młodym, przynajmniej jakiś pożytek na przyszłość będzie. odpowiedz

Obcy - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Ziomek: My miejsca 1-3 to sobie na razie odpuściliśmy. odpowiedz

Tradycja - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Obcy: My sobie nigdy nie odpuszczamy , powalczymy o Mistrzostwo ! (L) odpowiedz

Brzoza - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Dajmy mu szansę a nie odrazu takie wpisy!? odpowiedz

widzę ciemność - 8 godzin temu, *.net.pl ten transfer to totalne nieporozumienie !!!!!!!!! dużo lepszych i tańszych piłkarzy można zakontraktować z niższych lig nie tylko Polskich !!! oni już totalnie plują nam w twarz takimi transferami ... gdzie tu sens i logika oddajemy młodych a bierzemy starych dziadów... odpowiedz

onomatopeja22 - 6 godzin temu, *.interkam.pl @widzę ciemność : wymien kilku! odpowiedz

Benek Wentol - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @onomatopeja22: Łukasik ? Glik ? Aa , za drogi trochę ... odpowiedz

onomatopeja22 - 8 godzin temu, *.interkam.pl obawiam sie ze jak pyry awansuja conajmniej do LE to finansowo beda nie do dogonienia!a tam kase z pucharow sie inwestuje kase z transferow wrzuca w kolejne solidne wzmocnienia a nie jak u nas.LE byla 2-3 graczy po 2,5-3mln sprzedane i ku...a brak kasy na solidne wzmocneinia tylko bierzemy 34 letnia zgrana karte z Slaska i kiepskiego bramkarza z Eklapy hahaha czeka nas kilka chudych lat.i mysle,ze za kadencjo Mioduskiego juz lepiej jak miejsca 6-7 nie bedzie odpowiedz

Kamuflaż - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Ten transfer to znak czasu, w jakim się Legia obecnie znajduje. Byle przetrwać, byle nie spaść, i "jakoś to będzie". Mioduski cofnął ten klub do wieków ciemnych, a światełka w tunelu raczej nie widać. odpowiedz

Jurek - 8 godzin temu, *.tropolys.de Robert Gadocha jest bez klubu… odpowiedz

Maciek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Jurek: Jurek Gmoch tez ! odpowiedz

1234 - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl To jest jakaś kpina…. odpowiedz

Pab(L)o - 8 godzin temu, *.mm.pl Masakra jakaś, przecież on we Wrocławiu już nic nie wnosił do gry. Ważne że darmowy i pewnie na niezbyt wysokim kontrakcie odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.176.220 @Pab(L)o: Co?! Przeciez on co sezon ma dwucyfrowa punktacje kanadyjska, sezon zaczal imponujaco, potem Magiera mniej na niego stawial bo wiek. Pilakrz robiacy liczby, a takich u nas malo ostatnimi laty. Jako zmiennik bedzie super, pod warunkiem, ze sciagniemy takich do 1. skladu. odpowiedz

Pietrucha - 7 godzin temu, *.orange.pl @L: dokładnie! W zeszłym sezonie 11 bramek - znajdz mi skrzydło w Legii z zeszłego sezonu co tyle strzeliło… ale nie! Ma być wzmocnienie za 1000000 ojro bo inaczej nigdy się nie podniesiemy i wszystko przegramy! Ocknijcie się Panowie - nie zbroimy się na puchary tylko na ligę! Po co ściągać szrot z zagranicy jeśli mozemy ściągnąć polskich ligowców którzy maja liczby, które pomogą wrócić do eliminacji LM? odpowiedz

