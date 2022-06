Trening

Bieganie i testowanie

Poniedziałek, 20 czerwca 2022 r. 14:12 Woytek, źródło: Legionisci.com

Poniedziałkowe przedpołudnie w Legia Training Center upłynęło pod znakiem pracy w siłowni i biegania. Po rozgrzewce w budynku piłkarze w grupach stawiali się na boisku i w określonym tempie pokonywali kolejne okrążenia. W trakcie biegania kierownik Legia Lab Piotr Żmijewski kilka razy pobierał każdemu krew. Tego typu testy wydolnościowe legioniści przechodzą regularnie podczas przygotowań, co służy zoptymalizowaniu obciążeń.



Do drużyny po zgrupowaniu reprezentacji Polski dołączył Cezary Miszta. Z jedynką ćwiczył także 17-letni bramkarz Jakub Murawski. Schodzący z treningu Josue dumnie prezentował tors. "Róbcie zdjęcia, pokażcie kto tu jest gruby" - mówił z uśmiechem Portugalczyk.





fot. Woytek / Legionisci.com



Dziś legioniści będą trenowali jeszcze raz, jutro mają dzień wolnego. W środę z samego rana cała drużyna wyrusza samolotem do Monachium, skąd następnie w 2 godziny autokarem dojedzie do Fieberbrunn. W Austrii Legia będzie przebywała od 22 do 30 czerwca i rozegra w tym czasie dwa spotkania sparingowe. Pierwsze zaplanowano na 24 czerwca (rywalem będzie Sepsi OSK Sfântu Gheorghe), a drugie na 28 czerwca (rywalem będzie Red Bull Salzburg).



