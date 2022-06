Legia wygrała turniej w Warszawie

Drużyna Legia Lotto 3x3 wygrała kolejny turniej kwalifikacyjny do finałów mistrzostw Polski. Legioniści w zawodach rozgrywanych w niedzielę na terenie COS Torwar przy Łazienkowskiej, wygrali wszystkie mecze, a nasz drugi zespół zajął miejsce trzecie. Jako, że obie drużyny Legii już wcześniej zapewniły sobie kwalifikację do finałów mistrzostw Polski (turniej mistrzowsi odbędzie w sierpniu w Katowicach), awans zapewnił sobie drugi w klasyfikacji, Hutnik Warszawa. Pierwszy zespół Legii, występujący w składzie Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Piotr Robak, Marcin Zarzeczny, osiągnął następujące wyniki: Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-7 Ciepłe dranie Legia Lotto 3x3 Warszawa 19-16 Hutnik Warszawa Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-11 Pozytywne porycie 1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-16 Jedziemy z tym 1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-14 Palę Tróję Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-15 Hutnik Warszawa Drugi zespół Legii, w składzie Przemysław Słoniewski, Maksymilian Motel, Konrad Dawdo, Danuel Dawdo, osiągnął następujące wyniki: Legia Lotto 3x3 II Warszawa 18-15 Palę Tróję Legia Lotto 3x3 II Warszawa 16-14 Ambasadorzy 3x3 Legia Lotto 3x3 II Warszawa 20-13 Slam Drunk 1/4 finału: Legia Lotto 3x3 II Warszawa 19-13 Zajezdnicy 1/2 finału: Legia Lotto 3x3 II Warszawa 21-15 Hutnik Warszawa

